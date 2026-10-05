Pe scurt:
Pavilionul C8 al Spitalului de Psihiatrie Sibiu va fi gata în curând, cu lucrări aproape finalizate și fonduri europene atrase. Alte trei pavilioane sunt în curs de modernizare.
Lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Pavilionului C8 – Policlinică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu au ajuns la un stadiu de 95%, potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe 5 octombrie 2026.
În această etapă, se finalizează instalația electrică, se zugrăvesc pereții, iar în scurt timp urmează montarea ușilor de interior și a covoarelor PVC.
Investiția totală pentru eficientizarea energetică a pavilionului se ridică la 9,84 milioane de lei, fondurile fiind obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Proiectul are ca scop creșterea confortului pacienților și reducerea consumului de energie în cadrul unității medicale.
În paralel cu acest proiect, la Spitalul de Psihiatrie Sibiu sunt în desfășurare alte trei investiții, finanțate tot din fonduri europene nerambursabile. Acestea vizează modernizarea ultimelor trei pavilioane care nu au fost încă reabilitate, pentru a îmbunătăți condițiile de tratament și calitatea actului medical.
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu a beneficiat recent și de alte proiecte de modernizare, printre care modernizarea pavilionului central cu peste 79 de milioane de lei prin PNRR și lansarea licitației pentru modernizarea Pavilionului C17.
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