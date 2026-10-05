De la Liceul de Artă din Sibiu la visul de a urca pe marile scene ale operei. Povestea sopranei Sonia Moșneag / foto

Sonia Moșneag este o tânără soprană din Blaj, absolventă a Liceului de Artă din Sibiu și, în prezent, studentă la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. De doi ani, vocea sa poate fi ascultată de publicul sibian în cadrul proiectului Opera Break-In, festivalul care a dus muzica de operă în spații neconvenționale și mai aproape de oameni.

Pentru Sonia Moșneag, drumul către operă a început aproape întâmplător. Era elevă la Blaj când unul dintre profesorii săi a remarcat că are „ureche muzicală” și i-a recomandat să meargă la un profesor de canto pentru a vedea dacă poate transforma această calitate într-o pasiune și, mai apoi, într-o profesie. „Cântam cu toți copiii și m-a remarcat un profesor de-al meu, care a observat că am ureche muzicală și m-a îndrumat să merg la un profesor de canto ca să mă asculte”, povestește tânăra.

Astfel, a ajuns la Olivia Scrobote, profesoară de canto din Sibiu, iar întâlnirea avea să-i schimbe parcursul. Tot în acea perioadă a descoperit opera și una dintre vocile care aveau să o inspire cel mai mult: Angela Gheorghiu. „Am prins drag de operă. Pur și simplu am descoperit-o prima dată pe Angela Gheorghiu. Am auzit-o și voiam să cânt ca și ea. O imitam. Apoi mi-am dat seama că poți să înveți să faci chestia asta și totul a venit natural”, a mai spus tânăra soprană.

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De la Blaj, la Sibiu

Inițial, Sonia și-ar fi dorit să urmeze liceul la Cluj-Napoca. A ajuns însă la Sibiu, unde avea să înceapă o etapă importantă a formării sale muzicale. „Eu mi-aș fi dorit să merg la Cluj la liceu, dar mi s-a spus că mai bine vin la Sibiu, pentru că la Cluj nivelul era foarte înalt. Partea bună este că la Sibiu am avut o profesoară de specialitate, de canto, Olivia Scrobote”, povestește Sonia.

Adaptarea nu a fost însă ușoară. Era foarte tânără, plecase de acasă și trebuia să învețe să se descurce singură. „M-am acomodat destul de greu la Sibiu. Eram și foarte mică. În clasa a IX-a, fiind plecată de acasă, desprinsă de părinți, chestiile astea m-au călit un pic, dar a fost locul unde am descoperit muzica, de fapt. Am învățat cum să cânt”, spune Sonia.

Pentru Sonia, una dintre cele mai mari provocări a fost teoria muzicală. Spre deosebire de colegii săi, care aveau deja pregătire muzicală, ea a pornit de la zero. „Cel mai greu mi s-a părut să învăț teoria muzicală. Am venit într-o clasă în care colegii mei făcuseră școala generală la muzică. Pentru mine a fost totul de la zero. A trebuit să învăț solfegiu, note muzicale, toate lucrurile acestea”, își amintește Sonia.

În tot acest parcurs, familia a fost unul dintre punctele sale de sprijin. Părinții au încurajat-o și au lăsat-o să-și aleagă singură drumul. „Părinții mei s-au bucurat și m-au susținut dintotdeauna. M-au lăsat să decid. Le place și mă susțin în continuare.”

Opera, dincolo de sala de spectacol

Astăzi, Sonia este studentă în anul al doilea de master la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În paralel cu studiile, a început să descopere și experiența concertelor și a recitalurilor în spații neconvenționale.

A participat la proiecte precum Opera Break-In, unde a avut ocazia să cânte în fața oamenilor în locuri în care publicul nu se așteaptă să întâlnească un artist liric. „Mi-a plăcut foarte mult reacția oamenilor când cânți în mijlocul lor. Nu se așteaptă să cânți în fața lor. E foarte frumos. Te umpli de o energie pozitivă când îi vezi că se bucură, când îi vezi surprinși.”

Visul: o carieră pe scenă

Sonia își dorește să transforme pasiunea pentru muzică într-o carieră și să poată trăi din ceea ce iubește. „Îmi doresc să devin solistă și să reușesc să mă întrețin din chestia asta. Poate să prind un contract într-o instituție. Ar fi ideal. După finalizarea masterului, o să încerc să dau audiții acum, când termin masterul, să intru într-un studio de operă mai mare și să reușesc să rămân pe picioarele mele”, spune tânăra.

În viitor, Sonia își dorește să plece pentru o perioadă în străinătate, fie printr-o bursă, fie pentru a-și continua pregătirea profesională. „Mi-aș dori să plec în altă țară anul viitor. Acum mă focusez pe ultimul an de studiu. Sunt niște profesori minunați la Cluj și mi-aș dori să plec cu o bursă, ceva.”

Nu vede însă plecarea din România ca pe o despărțire definitivă de casă. „Mereu o să revin acasă, în România. În meseria asta călătorești foarte mult. Nu țin neapărat să mă stabilesc undeva.”

Drumul către o carieră în operă nu este însă lipsit de temeri. Sonia recunoaște că una dintre cele mai mari este aceea de a nu evolua atât de mult pe cât și-ar dori. „Temerea mea este să nu reușesc să progresez atât cât îmi doresc”, a mai spus tânăra.

De la primele cântece din copilărie și momentul în care un profesor a observat că are ureche muzicală, până la studiile de master și visul unei cariere internaționale, Sonia Moșneag își construiește pas cu pas drumul în lumea operei.