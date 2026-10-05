Sonia Moșneag este o tânără soprană din Blaj, absolventă a Liceului de Artă din Sibiu și, în prezent, studentă la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. De doi ani, vocea sa poate fi ascultată de publicul sibian în cadrul proiectului Opera Break-In, festivalul care a dus muzica de operă în spații neconvenționale și mai aproape de oameni.

Pentru Sonia Moșneag, drumul către operă a început aproape întâmplător. Era elevă la Blaj când unul dintre profesorii săi a remarcat că are „ureche muzicală” și i-a recomandat să meargă la un profesor de canto pentru a vedea dacă poate transforma această calitate într-o pasiune și, mai apoi, într-o profesie. „Cântam cu toți copiii și m-a remarcat un profesor de-al meu, care a observat că am ureche muzicală și m-a îndrumat să merg la un profesor de canto ca să mă asculte”, povestește tânăra.

Astfel, a ajuns la Olivia Scrobote, profesoară de canto din Sibiu, iar întâlnirea avea să-i schimbe parcursul. Tot în acea perioadă a descoperit opera și una dintre vocile care aveau să o inspire cel mai mult: Angela Gheorghiu. „Am prins drag de operă. Pur și simplu am descoperit-o prima dată pe Angela Gheorghiu. Am auzit-o și voiam să cânt ca și ea. O imitam. Apoi mi-am dat seama că poți să înveți să faci chestia asta și totul a venit natural”, a mai spus tânăra soprană.

De la Liceul de Artă din Sibiu la visul de a urca pe marile scene ale operei. Povestea sopranei Sonia Moșneag / foto

De la Blaj, la Sibiu

Inițial, Sonia și-ar fi dorit să urmeze liceul la Cluj-Napoca. A ajuns însă la Sibiu, unde avea să înceapă o etapă importantă a formării sale muzicale. „Eu mi-aș fi dorit să merg la Cluj la liceu, dar mi s-a spus că mai bine vin la Sibiu, pentru că la Cluj nivelul era foarte înalt. Partea bună este că la Sibiu am avut o profesoară de specialitate, de canto, Olivia Scrobote”, povestește Sonia.

Adaptarea nu a fost însă ușoară. Era foarte tânără, plecase de acasă și trebuia să învețe să se descurce singură. „M-am acomodat destul de greu la Sibiu. Eram și foarte mică. În clasa a IX-a, fiind plecată de acasă, desprinsă de părinți, chestiile astea m-au călit un pic, dar a fost locul unde am descoperit muzica, de fapt. Am învățat cum să cânt”, spune Sonia.

De la Liceul de Artă din Sibiu la visul de a urca pe marile scene ale operei. Povestea sopranei Sonia Moșneag / foto

Pentru Sonia, una dintre cele mai mari provocări a fost teoria muzicală. Spre deosebire de colegii săi, care aveau deja pregătire muzicală, ea a pornit de la zero. „Cel mai greu mi s-a părut să învăț teoria muzicală. Am venit într-o clasă în care colegii mei făcuseră școala generală la muzică. Pentru mine a fost totul de la zero. A trebuit să învăț solfegiu, note muzicale, toate lucrurile acestea”, își amintește Sonia.

În tot acest parcurs, familia a fost unul dintre punctele sale de sprijin. Părinții au încurajat-o și au lăsat-o să-și aleagă singură drumul. „Părinții mei s-au bucurat și m-au susținut dintotdeauna. M-au lăsat să decid. Le place și mă susțin în continuare.”

De la Liceul de Artă din Sibiu la visul de a urca pe marile scene ale operei. Povestea sopranei Sonia Moșneag / foto

Opera, dincolo de sala de spectacol

Astăzi, Sonia este studentă în anul al doilea de master la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În paralel cu studiile, a început să descopere și experiența concertelor și a recitalurilor în spații neconvenționale.

A participat la proiecte precum Opera Break-In, unde a avut ocazia să cânte în fața oamenilor în locuri în care publicul nu se așteaptă să întâlnească un artist liric. „Mi-a plăcut foarte mult reacția oamenilor când cânți în mijlocul lor. Nu se așteaptă să cânți în fața lor. E foarte frumos. Te umpli de o energie pozitivă când îi vezi că se bucură, când îi vezi surprinși.”

De la Liceul de Artă din Sibiu la visul de a urca pe marile scene ale operei. Povestea sopranei Sonia Moșneag / foto

Visul: o carieră pe scenă

Sonia își dorește să transforme pasiunea pentru muzică într-o carieră și să poată trăi din ceea ce iubește. „Îmi doresc să devin solistă și să reușesc să mă întrețin din chestia asta. Poate să prind un contract într-o instituție. Ar fi ideal. După finalizarea masterului, o să încerc să dau audiții acum, când termin masterul, să intru într-un studio de operă mai mare și să reușesc să rămân pe picioarele mele”, spune tânăra.

În viitor, Sonia își dorește să plece pentru o perioadă în străinătate, fie printr-o bursă, fie pentru a-și continua pregătirea profesională. „Mi-aș dori să plec în altă țară anul viitor. Acum mă focusez pe ultimul an de studiu. Sunt niște profesori minunați la Cluj și mi-aș dori să plec cu o bursă, ceva.”

Nu vede însă plecarea din România ca pe o despărțire definitivă de casă. „Mereu o să revin acasă, în România. În meseria asta călătorești foarte mult. Nu țin neapărat să mă stabilesc undeva.”

Drumul către o carieră în operă nu este însă lipsit de temeri. Sonia recunoaște că una dintre cele mai mari este aceea de a nu evolua atât de mult pe cât și-ar dori. „Temerea mea este să nu reușesc să progresez atât cât îmi doresc”, a mai spus tânăra.

De la primele cântece din copilărie și momentul în care un profesor a observat că are ureche muzicală, până la studiile de master și visul unei cariere internaționale, Sonia Moșneag își construiește pas cu pas drumul în lumea operei.

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