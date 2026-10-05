Pe scurt: Bursa Locurilor de Muncă revine la Sibiu pe 9 octombrie 2026, oferind oportunități directe de angajare și recrutare pentru toți cei interesați.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu va organiza vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 09:00, o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă.

Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Medicină din Sibiu, pe strada Lucian Blaga nr. 2A.

Bursa se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor care doresc să recruteze personal. Participarea este gratuită pentru ambele categorii, iar organizatorii subliniază că evenimentul facilitează întâlnirea directă între cererea și oferta de forță de muncă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Angajatorii prezenți vor avea ocazia să își prezinte locurile de muncă vacante și să realizeze selecția și recrutarea directă a candidaților, în funcție de cerințele posturilor disponibile. Candidații pot discuta direct cu reprezentanții firmelor, pot depune CV-uri și pot primi informații detaliate despre posturile oferite.

Reprezentanții AJOFM Sibiu încurajează participarea atât din partea angajatorilor, cât și a persoanelor care își caută un loc de muncă, subliniind importanța acestui tip de eveniment pentru dinamizarea pieței muncii locale. Pentru înscriere, angajatorii interesați sunt invitați să contacteze AJOFM Sibiu la sediul din strada Morilor nr. 51A.

Evenimentul de la Sibiu continuă seria acțiunilor de sprijin pentru ocuparea forței de muncă organizate de AJOFM în județ. O ediție anterioară a bursei a avut loc și la Mediaș, după cum a relatat Ora de Sibiu.

Persoanele interesate să participe la Bursa Locurilor de Muncă pot obține informații suplimentare direct de la sediul AJOFM Sibiu sau consultând anunțurile publicate de instituție.

Organizatorii reamintesc că participarea la eveniment nu implică niciun cost și oferă șansa unei interacțiuni directe cu potențialii angajatori.