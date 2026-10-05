Achiziția unei centrale termice moderne reprezintă un pas important pentru asigurarea confortului termic în locuință, însă procesul nu se oprește la momentul livrării pachetului. Modul în care este executat montajul și respectarea strictă a normelor tehnice impuse de producător influențează direct eficiența centrale și valabilitatea garanției comerciale. Din dorința de a economisi timp sau bani pe manoperă, mulți proprietari apelează la meseriași neautorizați sau omit accesorii de protecție esențiale. Aceste erori aparent minore pot duce la deteriorarea prematură a componentelor interne și la refuzul tehnicianului de a valida punerea în funcțiune (PIF).

Omiterea filtrelor de protecție și calitatea apei din instalație

Una dintre cele mai frecvente erori întâlnite este racordarea centralei termice la o rețea de apă dură fără montarea unor elemente de protecție adecvate. Depunerile de calcar, dar și reziduurile metalice din radiatoarele vechi, pot bloca în timp schimbătorul de căldură primar și pot reduce debitul agentului termic. Producătorul oferă garanția standard pentru defectele de fabricație ale echipamentului, deci defecțiunile cauzate de agenți externi (cum ar fi colmatarea cu magnetită sau depunerile masive de calcar) nu fac de regulă obiectul reparațiilor gratuite. Dacă alegi o centrala immergas, recunoscută pentru eficiența și performanța schimbătorului său din oțel inoxidabil, instalarea simultană a unui filtru magnetic pe retur și a unui sistem anticalcar reprezintă o recomandare esențială a specialiștilor. Aceste accesorii previn uzura prematură a pompei și mențin randamentul ridicat al sistemului încă din prima zi de funcționare.

Ignorarea protecției la fluctuațiile de tensiune din rețea

O altă eroare critică la instalare centralei termice este racordarea directă a echipamentului în priza de perete, fără a lua în calcul instabilitatea rețelei electrice din regiune. De ce asta contează? Centralele în condensare din generațiile actuale sunt dotate cu plăci electronice complexe, capabile să moduleze flacăra și să gestioneze senzori multipli. Șocurile electrice, supratensiunile sau căderile bruște de curent pot arde siguranțele sau placa de bază, daune ce sunt încadrate la factori externi și nu fac obiectul garanției gratuite. În acest sens, instalarea unui UPS centrala termica dotat cu stabilizator automat de tensiune (AVR) devine o cerință tehnică de bază pentru a proteja automatizarea și pentru a menține pompa în funcțiune în caz de avarie electrică.

Lipsa punerii în funcțiune (PIF) de către un service autorizat

Executarea fizică a legăturilor hidraulice și de gaz de către un instalator nu înseamnă că echipamentul poate fi dat în exploatare direct. Autorizarea funcționării (ISCIR) și punerea în funcțiune (PIF) trebuie realizate exclusiv de către o firmă autorizată de producător și de organele de reglementare. Tehnicianul autorizat verifică etanșeitatea traseului de gaz, analizează gazele arse, ajustează presiunea pe arzător și completează certificatul de garanție. Orice intervenție neautorizată sau lipsa sigiliului oficial pe fișa de montaj duce la pierderea automată a dreptului la reparații gratuite pe toată durata perioadei de garanție.

Consultanță de specialitate și pachete complete la CazaneCentrale.ro

Pentru a evita aceste astfel de situații, alegerea unui furnizor ce oferă suport tehnic integrat este esențială. Echipa CazaneCentrale.ro are o experiență de peste 10 ani pe piață instalațiilor termice din România și un portofoliu de peste 5.000 de produse destinate sistemelor de încălzire. Specialiștii magazinului oferă consultanță gratuită pentru a valida lista de materiale propusă de instalatorul tău și recomandă achiziția pachetelor complete (centrală, kit evacuare, filtre, etc.). Astfel te asiguri că noua ta centrală termică respectă toate cerințele de montaj din prima zi.

În concluzie, evitarea greșelilor de instalare reprezintă garanția că investiția ta într-un sistem de încălzire modern își va amortiza costurile în siguranță. Alegerea unor echipamente de calitate și a accesoriilor necesare îți oferă liniștea că vei beneficia de suport complet din partea service-ului pe toată durata garanției.