Fostul primar al comunei Poiana Sibiului, Ilie Dăncilă, a trecut la cele veșnice.

Anunțul a fost făcut de Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România (ACoR), care și-a exprimat regretul profund față de dispariția fostului coleg.

Acesta a ocupat funcția de primar al comunei Poiana Sibiului timp de două mandate consecutive, în perioada 2012-2020. Primul mandat a fost în perioada 2012-2016, iar al doilea în perioada 2016-2020.

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„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a fostului nostru coleg, Ilie Dăncilă, fost primar al comunei Poiana Sibiului.

Va rămâne în memoria noastră ca un om devotat comunității sale, un coleg respectat și un slujitor responsabil al administrației publice locale.

În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndurerată, de cei apropiați și de întreaga comunitate din Poiana Sibiului.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!” au transmis reprezentanții Filialei Județene Sibiu a ACoR