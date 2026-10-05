Pe scurt: Șoferii care circulă prin Belgia ar putea plăti vinietă digitală din 2027. Amenzile pentru cei prinși fără vinietă vor începe de la 70 de euro.

Belgia ar putea introduce, începând cu 1 mai 2027, o vinietă digitală obligatorie pentru toate vehiculele cu masa de până la 3,5 tone, potrivit Libertatea.

Măsura ar urma să se aplice atât șoferilor belgieni, cât și celor străini care tranzitează țara, și vizează autoturismele și autoutilitarele, nu și camioanele.

Decizia vine după ce cele trei regiuni ale Belgiei – Valonia, Flandra și Bruxelles – au ajuns la un acord de principiu pentru introducerea acestei taxe, menită să contribuie la finanțarea întreținerii rețelei rutiere. Propunerea trebuie însă să fie aprobată de Comisia Europeană înainte de a intra în vigoare.

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Noua vinietă digitală nu va necesita autocolant pe parbriz, fiind asociată direct cu numărul de înmatriculare al vehiculului. Aceasta va putea fi achiziționată online sau de la benzinării, iar șoferii vor avea la dispoziție mai multe variante, în funcție de perioada de valabilitate dorită.

Persoanele care circulă frecvent în Belgia, inclusiv lucrătorii transfrontalieri, vor putea opta pentru vinieta anuală. Pentru vizitatorii ocazionali, va exista posibilitatea achiziționării unei viniete pentru perioade scurte, inclusiv pentru o singură zi.

Prețul vinietei va depinde de norma Euro și de emisiile vehiculului

Tariful anual al vinietei va varia între 90 și 125 de euro, în funcție de nivelul emisiilor și norma Euro a mașinii. Pentru un autoturism electric, prețul anual ar fi de 90 de euro. Vehiculele care respectă norma Euro 4 sau o normă mai recentă vor plăti 100 de euro pe an, iar cele încadrate în normele Euro 0 până la Euro 3 – adică produse înainte de 2005 – vor plăti 125 de euro anual.

Vinieta de o zi va costa între 8,10 și 11,25 euro, însă tarifele exacte pentru alte perioade nu au fost încă stabilite.

Guvernele regionale promit că măsura va fi neutră din punct de vedere financiar pentru șoferii belgieni. Flandra intenționează să reformeze taxa anuală de circulație, iar în Valonia sunt anunțate reduceri de taxe echivalente cu valoarea vinietei.

Amenda pentru lipsa vinietei digitale va fi de 70 de euro, cu majorare la recidivă

Șoferii care vor circula fără vinieta digitală, dacă măsura va fi aprobată, riscă o amendă de 70 de euro. În caz de recidivă, amenda va fi majorată. Controlul va fi realizat prin camere automate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, amplasate pe autostrăzi și drumuri regionale, dar și prin echipe mobile.

În prezent, Belgia nu percepe nicio taxă de vinietă pentru autoturisme, acestea având acces gratuit pe toate drumurile, inclusiv autostrăzi. Singura excepție este taxa ViaPass, aplicată camioanelor de peste 3,5 tone, pentru care amenda la lipsa dispozitivului OBU electronic este de 5.000 de euro.

De asemenea, doar utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers presupune costuri suplimentare pentru transportul de persoane, în funcție de dimensiunea vehiculului și metoda de plată.