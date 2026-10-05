Incendiul de la hala de deșeuri din Rusciori nu a fost stins complet: pompierii sunt încă în teren

De mai bine de 3 zile, pompierii sibieni se luptă neîncetat cu focul care a cuprins hala de sortare și reciclare a deșeurilor de la Rusciori. Incendiul nu a fost încă stins complet.

Incendiul a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:30, la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din satul Rusciori, comuna Șura Mică, în apropiere de municipiul Sibiu. În prima noapte, peste 80 de pompieri s-au luptat cu flăcările, care au cuprins o suprafață de aproximativ 700 metri pătrați. Salvatorii au primit ajutor din Brașov și Alba pentru a limita extinderea focului.

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Din fericire, eforturile pompierilor au dat roade, iar incendiul nu s-a extins. Salvatorii au rămas în teren și în următoarele zile pentru a stinge ultimele focare.

În dimineața zilei de luni, incendiul nu era lichidat în totalitate, iar focul ardea mocnit sub câteva dintre stivele de deșeuri. Sunt șanse mari ca intervenția să fie finalizată până spre seară.

Pompierii urmează să stabilească, la finalul intervenției, cauzele care au condus la izbucnirea incendiului, dar și care sunt daunele produse.