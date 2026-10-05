Pe scurt: Champions Sibiu a înscris trei echipe la U13, iar echipa B a avut un start perfect. Antrenorii pun accent pe dezvoltare și performanță pe termen lung.

ACS Champions Sibiu a început sezonul 2026–2027 al Campionatului Național U13 cu trei echipe înscrise în competiție, o strategie menită să asigure atât performanța imediată, cât și formarea unei baze solide de sportive pentru viitor.

Potrivit comunicatului transmis clubului, prima etapă a adus rezultate și experiențe diferite pentru cele trei formații.

Champions Sibiu A și Champions Sibiu C au evoluat la Alba Iulia, în Seria J, alături de ACS Total Sport Alba Iulia și CS Mosavo Turda. Pentru majoritatea sportivelor acestor echipe, turneul a reprezentat primul contact cu meciurile oficiale din Campionatul Național. Champions A, pregătită de Sorina Marian, a pierdut primul meci cu CS Mosavo Turda, scor 1-3. Champions C, formată din fete născute între 2016 și 2018 și antrenată de Andrei Banciu, a debutat împotriva gazdelor de la ACS Total Sport Alba Iulia, scor 0-3.

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A doua zi a turneului de la Alba Iulia a adus și primul meci direct între cele două echipe sibiene, Champions A și Champions C. Partida a fost una plină de energie, Champions A reușind să se impună cu 3-2. În ultimele meciuri, Champions C a cedat cu 1-3 în fața celor de la Mosavo Turda, iar Champions A a pierdut cu același scor în fața ACS Total Sport Alba Iulia.

Rezultatele obținute de Champions A și C sunt considerate de club ca punct de plecare pentru un proiect axat pe dezvoltare. Champions C are cea mai mică medie de vârstă dintre echipele clubului la această categorie, iar obiectivul principal este acumularea de experiență competițională pentru următoarele trei sezoane. Sorina Marian, aflată la prima experiență ca antrenor într-o competiție națională, a declarat:

„Fetele au trăit cu intensitate primele lor meciuri de Campionat Național. Am văzut emoție, entuziasm și momente de joc care ne arată foarte clar ce avem de construit. Ne întoarcem în sală cu multe informații și cu dorința ca la următorul turneu să arătăm progresul făcut în această lună.”

Andrei Banciu, antrenorul Champions C, a subliniat importanța experienței pentru cele mai tinere sportive: „Fetele de la Champions C sunt foarte mici și au în față câțiva ani extraordinari pentru a învăța volei. Acum adunăm meciuri, curaj și experiență. Ne dorim ca această generație să crească sănătos, iar peste trei sezoane să ajungă pregătită să se lupte în fazele finale ale campionatului.”

Champions Sibiu B câștigă toate meciurile cu 3-0 în prima etapă la Sibiu

La Sibiu, Champions U13 B a avut un debut perfect, câștigând toate cele trei partide ale primei etape cu același scor, 3-0. Echipa, pregătită de Sabin Sopa și Anca Șarlea, a învins LPS Cetate Deva, ACS Atomic Blaj Red și ACS Atomic Blaj Black, fără să piardă vreun set. În ultima partidă, Anca Șarlea a folosit întreg lotul avut la dispoziție, subliniind astfel strategia de a oferi minute tuturor sportivelor.

Anca Șarlea a declarat: „Fetele au intrat bine în competiție și au răspuns foarte frumos la ceea ce am pregătit. Rezultatele ne bucură, iar de aici începe o perioadă de muncă și mai atentă. Avem un lot valoros, avem obiective și vrem să ajungem în primăvară pregătite pentru meciurile care vor conta cel mai mult.”

Strategia clubului pentru această categorie urmărește două direcții: dezvoltarea unui număr cât mai mare de sportive prin meciuri oficiale și construirea unei echipe capabile să lupte pentru fazele superioare ale campionatului. Sabin Sopa a precizat:

„Faptul că avem trei echipe U13 în Campionatul Național spune foarte mult despre baza pe care o construim. Avem copii aflați la primul lor meci oficial și avem o echipă cu obiective de performanță. Vrem să oferim fiecărei fete traseul potrivit nivelului și vârstei sale. În spatele acestor echipe sunt antrenorii, părinții, susținătorii și partenerii clubului, iar această comunitate este unul dintre cele mai importante atuuri pe care Champions le are.”

Loturile echipelor și planurile pentru următoarea etapă

Champions Sibiu A, antrenată de Sorina Marian, are în componență sportivele: Stanus Andreea, Lup Tania, Botezatu Antonia, Rau Antonia, Faur Cătălina, Ciopei Sofia, Boitor Lea, Bandi Elza, Calota Sofia, Nedelcu Anda, Maniu Tania, Stefanescu Maria, Catalisan Denisa, Solomon Alexia.

Champions Sibiu C, sub îndrumarea lui Andrei Banciu, este formată din: Dinescu Tasia, Ungureanu Sonia, Strajan Ana, Oghenovo Oghale-Sarah, Miron Irene, Mihu Ana, Molie Nicoleta, Trifu Sofia, Ursu Clara, Sopa Daria, Gata Ema, Nitulescu Rebeca, Pausescu Tina, Denes Aura.

Champions Sibiu B, antrenată de Sabin Sopa și Anca Șarlea, are următoarele jucătoare: Ungurean Cezara, Neghină Sara, Popușoi Amalia, Hoștiuc Mara, Miclea Ștefania, Zereș Raluca, Ivan Ilinca, Rafailă Teodora, Bibu Sabina, Mașca Andreea, Costelaș Ariana, Dima Ioana, Bersan Lea, Pătru Anastasia, Albescu Antonia, Schiau Maria, Cojocariu Antonia, Gligan Aura, Ilie Sânziana, Fugaru Maia, Barb Daria.

După prima etapă, toate cele trei echipe revin la antrenamente. Pentru Champions A și C urmează o lună de lucru pe baza experiențelor de la Alba Iulia, iar pentru Champions B obiectivul este consolidarea nivelului arătat la debut și pregătirea etapelor importante din a doua parte a campionatului.

Prima rundă a oferit o imagine clară asupra proiectului Champions Sibiu: trei echipe U13, sportive aflate în etape diferite de dezvoltare, antrenori cu obiective adaptate fiecărei generații și o comunitate implicată de părinți și susținători. Pentru mai multe detalii despre parcursul clubului în sezonul precedent, puteți consulta și articolul Champions Sibiu începe sezonul în forță: victorii și niciun set pierdut la U13, U15 și U17.

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