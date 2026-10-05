Pugilistul Matei Prodea (14 ani) de la ACS Academia de Box Irina Stoica s-a remarcat la gala CFC Promotion amatori, care s-a desfășurat la Rm. Vâlcea.

La o jumătate de an după ce și-a lansat la Sibiu o Academie de Box, Irina Stoica propune un pugilist pentru competițiile naționale.

Înalt de 1,84 metri, Matei Prodea concurează la categoria 80 kg amatori și este pariul pentru viitor al antrenoarei Irina Stoica.

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Pugilistul sibian a impresionat la gala de amatori de la Rm. Vâlcea, acolo unde l-a învins la puncte pe Ghiocel Totorina, reprezentantul gazdelor. Deși a avut emoții inerente, fiind prima sa participare la o gală mare, Matei a dominat cele trei runde ale meciului, iar în ultima adversarul său a fost la un pas să renunțe, având nasul spart.

”Am ajuns la box pentru că îmi doream să fac un sport de contact, iar din primele săptămâni am ajuns sa fiu pasionat. Mă antrenez cât de mult pot și dau tot ce pot la antrenamente, iar scopul meu pentru viitorul apropiat este să iau locul 1 la Campionatul Național și sa particip la competițiile internaționale și pe viitor chiar să ies campion olimpic, dar mai este mult de muncă până atunci” a declarat Matei Prodea.

Irina Stoica: ”Ne dorim să ajungem pe culmile performanței”

Fosta campioană națională din perioada 2013-2018, Irina Stoica așteaptă la antrenamentele sale cât mai mulți copii și tineri care vor să practice sport pentru educație și sănătate.

”Matei Prodea este un sportiv de perspectivă, sperăm ca va aduce o medalie cât mai strălucitoare pentru Sibiu la Campionatul Național, când ne propunem să fim la potențial maxim. Are calități, are brațe lungi, lovește foarte tare pentru vârsta lui, și-a dezvoltat un croșeu de stânga și upercut de dreapta care l-au ajutat să câștige meciurile de până acum. Trebuie să ne pregătim mai bine fizic, ne dorim să ajungem pe cele mai înalte culmi ale performanței” spune antrenoarea Irina Stoica.

Sala unde funcționează ACS Academia de Box ”Irina Stoica” este situată pe strada Onisifor Ghibu, Nr. 2. Înscrierile se pot face la numărul de telefon: 0742.836.157 (antrenoarea Irina Stoica).