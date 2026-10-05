Unul dintre cele mai populare restaurante din centrul Sibiului s-a închis. Jurgen Faff, proprietarul localului, a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii. „La unii merge, la alții, nu”, a declarat acesta.

S-a pus lacătul, pare-se că definitiv, pe ușile „lalili”, restaurantul de la Pasajul Scărilor aflat în proprietatea omului de afaceri Jurgen Faff. Acesta a prezentat, într-un interviu pentru Ora de Sibiu, motivele care au stat la baza închiderii afacerii.

Sursa: Instagram / lalili

Faff: „Nu am primit o explicație”

Jurgen Faff susține că a decis să închidă localul din cauza unor probleme birocratice și a piedicilor întâmpinate după montarea unei pergole pe terasa restaurantului. Acuzând autoritățile de dublu standard și de lipsa unor explicații clare privind necesitatea unei autorizații de construcție pentru o structură fără fundație, omul de afaceri a ales să demonteze lucrarea și să renunțe la proiect.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lacăt pe ușa unuia dintre cele mai populare restaurante din Sibiu. Jurgen Faff explică de ce s-a închis LaLili — VIDEO

„Ultimul proiect, lalili, am vrut să fac ceva frumos. Am montat o pergolă pe terasa din spate, pe teren propriu, dar cu foarte multe probleme. Am primit acuzația că am ridicat această pergolă fără autorizație de construcție. Sunt de mult timp în domeniul acesta și nu știu niciun restaurant care să aibă autorizație de construcție pentru o pergolă, fiindcă această pergolă nu are nicio fundație, nu e prinsă nici în pereți și m-am întrebat de ce să demontez. Nu am primit niciodată, nici până în ziua de astăzi, o explicație clară, o regulă clară, dacă trebuie sau nu autorizație. (…) Am investit foarte mult, am vrut să fac ceva frumos. M-am gândit că, dacă chiar așa este, am decis să închidem și să dau această pergolă jos. Eu am vrut să fac ceva frumos, un restaurant de calitate și așa mai departe. Dacă sunt atât de multe piedici, știu eu… Nu înțeleg, la unii merge, la alții nu merge. La mine nu a mers. Eu nu înțeleg, dacă există niște reguli, să fie pentru toți”, a spus Jurgen Faff.

Sursa: Instagram / lalili

Restaurantul ar putea rămâne închis definitiv

Deocamdată, viitorul locației este incert, nefiind clar dacă restaurantul își va mai redeschide vreodată porțile pentru clienți.

Sursa: Captură Google

„Mie îmi place așa, ca idee, dar nu știu dacă (n.red.: se va redeschide restaurantul), mă mai gândesc”, a adăugat Jurgen Faff.