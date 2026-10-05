Pe scurt:
Un bărbat din Mediaș a ajuns după gratii, acuzat că și-a incendiat propria casă. Poliția și procurorii continuă ancheta pentru distrugere prin incendiere.
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din Mediaș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi incendiat locuința comună în care trăia împreună cu concubina sa.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut la data de 1 octombrie 2026. În acea zi, o femeie de 55 de ani a alertat poliția, semnalând că partenerul său ar fi provocat un incendiu în locuința pe care o împărțeau. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au intervenit la fața locului și au demarat imediat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
Incendiul s-a manifestat la două case de locuit alăturate pe o suprafață de aproximativ 200 mp.
În urma primelor verificări, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat de distrugere prin incendiere. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Nu au fost raportate victime în urma incendiului, însă pagubele materiale urmează să fie evaluate de autorități.
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