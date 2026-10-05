Pe scurt: Motorina se menține la un pas de 11 lei pe litru, iar acciza redusă cu 25% rămâne valabilă până la 15 octombrie. Vezi cât costă carburanții în marile orașe.

Prețurile carburanților continuă să fie la niveluri ridicate în România la începutul lunii octombrie, motorina apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru.

Potrivit adevarul.ro, luni, 5 octombrie 2026, cel mai mic preț la motorină a fost raportat în Eforie Nord, Constanța, unde litrul costă 10,75 lei.

În ceea ce privește benzina, cea mai ieftină variantă se găsește în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la 9,87 lei litrul. În marile orașe, prețul benzinei variază: 10,05 lei pe litru în București, Iași și Constanța, 10,03 lei în Timișoara și 9,93 lei în Cluj-Napoca.

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Motorina standard se vinde cu 10,91 lei pe litru în București, Iași și Constanța, 10,89 lei în Cluj-Napoca și 10,88 lei în Timișoara. Aceste valori mențin motorina aproape de pragul psihologic de 11 lei, așa cum s-a întâmplat și în ultimele săptămâni. Pentru comparație, la Sibiu, prețurile au urmat aceeași tendință, după cum arată și datele recente din oraș.

Litrul de GPL se situează la 4,71 lei în Timișoara și Iași, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța, iar în București ajunge la 4,64 lei.

Prețurile de la Sibiu

La Sibiu, prețurile carburanților se mențin, de asemenea, la un nivel ridicat, în ton cu evoluția înregistrată la nivel național. Motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru, în timp ce benzina a ajuns în jurul valorii de 10 lei pe litru, diferențele dintre benzinăriile din oraș fiind relativ mici. Pentru șoferii sibieni, alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu motorină presupune astfel un cost care se apropie de 550 de lei.

Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 15 octombrie 2026

Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza aplicată motorinei standard va rămâne redusă cu 25% în perioada 1–15 octombrie 2026. Această măsură a fost menținută în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Astfel, în primele două săptămâni din octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă. Ministerul Finanțelor precizează că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul reducerii accizei să fie reevaluat la fiecare 14 zile, în funcție de indicatorii de piață.

Reducerea temporară a accizei are ca scop atenuarea impactului creșterii prețurilor la combustibili pentru consumatori și transportatori. Prețurile ridicate la carburanți rămân o preocupare majoră pentru șoferi, mai ales în contextul în care motorina se menține la un nivel record în marile orașe.