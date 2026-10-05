Pe scurt: Luca Niculescu, diplomat și fost ambasador, a fost ales de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Decizia vine după consultări cu partidele la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare desfășurate luni, 5 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni. Potrivit Mediafax, decizia a fost anunțată luni seară, fiind confirmată și de mai multe surse media.

Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Niculescu deoarece consideră că acesta are „cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” în Parlament. „Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu”, a afirmat președintele.

Luca Niculescu este diplomat de carieră, fost jurnalist și ambasador al României în Franța. În prezent, el ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și este coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE.

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Președintele a motivat alegerea prin experiența diplomatică a lui Niculescu și rolul său în procesul de aderare la OCDE. „Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea asta, a lucrat cu instituțiile statului român”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că, în cadrul acestui proces, au fost elaborate aproximativ 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Decizia de desemnare a fost luată după consultările de luni cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu va avea libertatea de a negocia cu partidele formula viitorului Executiv, care ar putea fi una politică sau tehnocrată. „Domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Desemnarea lui Luca Niculescu vine după o perioadă de consultări intense și încercări anterioare de formare a unui guvern, subiect abordat și în articole recente despre criza guvernamentală.