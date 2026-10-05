Comuna Râu Sadului, din Mărginimea Sibiului, își sărbătorește centenarul printr-un festival dedicat tradițiilor, istoriei și comunității. Evenimentul are loc pe 11 octombrie, de la ora 14:00, la Râu Sadului.
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Sărbătoarea marchează 100 de ani de existență administrativă și de dezvoltare a comunei, desprinsă în 2026 de Rășinari. Organizatorii îi invită la festival pe localnici, pe fiii satului și pe toți cei care prețuiesc valorile autentice ale Mărginimii Sibiului.
Evenimentul „Centenarul Râu Sadului – Un veac de poveste” este un prilej de recunoaștere a generațiilor care au construit comuna de-a lungul ultimului secol, păstrând vii valorile râurenilor: respectul pentru muncă, solidaritatea comunității și dragostea pentru tradiții.
Ce include programul
- momente artistice susținute de interpreți și ansambluri folclorice
- prezentarea unor repere din istoria localității
- activități pentru familii și copii
- oportunități de promovare pentru producătorii și meșteșugarii locali
„Festivalul Centenar este o sărbătoare a întregii comunități. Este momentul în care privim cu recunoștință spre trecut, celebrăm prezentul și construim cu încredere viitorul comunei noastre. Invităm pe toți cei care se simt legați de Râu Sadului să fie alături de noi la această aniversare de suflet”, se arată în comunicatul organizatorilor.
Prin acest eveniment, Primăria și Consiliul Local Râu Sadului își propun să aducă împreună generațiile comunității și să promoveze valorile locale care au contribuit la dezvoltarea și recunoașterea comunei.
Festivalul Centenar Râu Sadului
- Data: 11 octombrie 2026
- Ora: 14:00
- Locul: Râu Sadului, județul Sibiu
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