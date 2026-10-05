Pe scurt: România vrea să reia exporturile de ovine către Libia, după luni de pauză din cauza epidemiei. Oficialii libieni vor inspecta fermele și abatoarele românești.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că au început discuțiile pentru reluarea exporturilor de ovine către Libia, după o perioadă de suspendare cauzată de epidemia de variolă.

Potrivit Mediafax, reprezentanții ANSVSA s-au întâlnit cu oficiali libieni aflați în vizită de lucru în România pentru a stabili condițiile reluării exporturilor.

Exporturile de ovine au fost amânate în ultimele luni din cauza focarelor de variolă și a restricțiilor epidemiologice impuse pentru prevenirea răspândirii bolii. În cadrul discuțiilor, cele două părți au analizat criteriile tehnice și sanitare necesare pentru ca transporturile de animale să nu transmită focarele către alte țări.

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Reprezentanții români au prezentat măsurile adoptate pentru controlul epidemiologic, iar delegația libiană urmează să efectueze verificări la fermele din România pentru a evalua rezultatele obținute.

Oficialii libieni vor vizita fermele de animale, centrele de colectare, abatoarele de ovine, bovine și pasăre, precum și Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. „Vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor.

Prin dialog direct și pe baza expertizei specialiștilor ANSVSA și a analizelor realizate de IDSA, oferim partenerilor libieni toate garanțiile necesare privind capacitatea sistemului sanitar-veterinar românesc de a susține reluarea comerțului cu animale vii”, a declarat președintele ANSVSA.

Plan de acțiune pentru exporturi și impactul economic

ANSVSA a elaborat un Plan de Acțiune pentru reluarea transporturilor de ovine nu doar către Libia, ci și către alte țări precum Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit, Tunisia și Israel. În trecut, exporturile de animale vii către Libia au fost suspendate timp de 12 ani din cauza instabilității politice din această țară. După reluarea exporturilor, România a încasat 14,3 milioane de dolari din vânzarea de ovine doar în 2024, potrivit datelor statistice internaționale de comerț.

Pe 15 septembrie 2026, fermierii români au protestat față de restricțiile impuse de Guvern în contextul crizei epidemiologice, iar ulterior au primit compensații financiare.