Pe scurt: Prima componentă a uriașului utilaj pentru Tunelul Poiana este pe drum spre șantier. „Cârtița” va fora prin munte pe secțiunea Cornetu–Tigveni.

Platforma destinată montării și lansării TBM-ului pentru Tunelul Poiana, pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești, este aproape gata.

Potrivit Mediafax, constructorii au anunțat că prima componentă a utilajului, capul de forare, va ajunge în curând în șantier.

Capul de forare are un diametru inițial de aproximativ 6,5 metri și cântărește circa 180 de tone. Acesta va fi asamblat direct pe șantier, unde vor fi montate și alte componente pentru ca diametrul total al ansamblului să ajungă la aproximativ 12,5 metri, dimensiunea necesară pentru excavarea Tunelului Poiana.

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Ulterior, pe șantier va fi asamblat întregul TBM, inclusiv corpul utilajului și trenul de echipamente care îl urmează. Ansamblul va permite excavarea și evacuarea materialului rezultat, alimentarea și funcționarea utilajului, precum și montarea segmentelor prefabricate din beton ce vor forma structura tunelului. La final, întregul ansamblu va avea o lungime de aproximativ 100 de metri.

Reprezentanții proiectului au transmis că „numărătoarea inversă a început”, iar utilajul supranumit „cârtița” va apărea în curând pe șantier. Tunelul Poiana face parte din Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, una dintre cele mai dificile porțiuni ale proiectului de infrastructură, unde lucrările se desfășoară într-o zonă montană.

Mai multe detalii despre sosirea și asamblarea TBM-ului pentru acest tunel au fost prezentate și în alte etape ale proiectului, inclusiv despre transportul componentelor de la Călărași și progresul pe celelalte secțiuni ale autostrăzii.