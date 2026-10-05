Peste 50 de urși ar urma să fie recoltați în județul Sibiu în baza noilor cote aprobate pentru anii 2026 și 2027. Măsura vine după ce președintele Nicușor Dan a promulgat luni, 5 octombrie, legea care dublează cota de recoltare a ursului brun și modifică regulile privind intervenția în cazul atacurilor.

La nivel național, pentru fiecare dintre anii 2026 și 2027 a fost stabilită o cotă de prevenție de 859 de exemplare și una de intervenție de 110 exemplare. În total, 969 de urși vor putea fi recoltați anual. În județul Sibiu, cotele sunt distribuite pe mai multe fonduri cinegetice, inclusiv în zone precum Bâlea, Porumbacu, Avrig, Gura Râului, Săliște și Arpaș.

Ilie Troancă, directorul Direcției Silvice Sibiu, consideră că promulgarea legii era previzibilă și spune că este important ca măsurile să fie aplicate înainte de intrarea urșilor în perioada de hibernare. „Era previzibil încă din primăvară să se ajungă la promulgare. Bine că a fost promulgată. Să nu apuce decembrie, să intre urșii la hibernare. Acum vom vedea câți dintre cei 900 de urși se vor împușca efectiv”, a declarat Ilie Troancă.

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Directorul Direcției Silvice Sibiu spune că populația de urs din România este în continuare numeroasă și că efectele cotei de recoltare trebuie urmărite în timp. „Populația de urși este mare. Nu se va reduce sporul. Trebuie să se facă observațiile care trebuie. Sporul va crește, se va menține, iar după aceea va scădea. Din punctul meu de vedere, cota nu este mare, putea fi mai mare. Este o măsură de o anumită amploare, dar este foarte bine că au aprobat-o”, a mai spus Troancă.

Acesta consideră că efectele măsurii trebuie monitorizate, iar eventualele decizii viitoare să fie luate în funcție de rezultatele obținute. „Trebuie să se urmărească efectele și să se intervină cu deciziile în funcție de obiectivele pe care le avem, sociale și economice”, a explicat directorul Direcției Silvice Sibiu.

Peste 50 de urși, vizați în județul Sibiu

În județul Sibiu, în baza cotelor aprobate, sunt prevăzute intervenții pentru peste 50 de exemplare de urs, distribuite pe mai multe fonduri cinegetice.

Potrivit documentului, câte un urs va fi extras în Pălișor, Bâlea, Agnita, Merghindeal, Bistra, Oașa, Bradu și Cașolț. Câte două exemplare sunt prevăzute în Alțâna și Lotrioara, iar câte trei în Marpod, Căprăreț și Avrig. În Porumbacu sunt prevăzute patru exemplare.

De asemenea, câte un urs este prevăzut pentru extragere în Bruiu, Rășinari, Poiana, Șelimbăr, Hamba, Vurpăr, Țichindeal, Slimnic, Șeica Mică, Bazna, Valea Viilor, Ațel, Dârlos, Dumbrăveni, Biertan și Iacobeni.

Câte două exemplare sunt prevăzute în Sadu, Negovanu, Gura Râului, Săliște, Boița, Șeica Mare, Moșna și Laslea, iar în Arpaș sunt prevăzute trei exemplare.

La Direcția Silvică Sibiu, potrivit lui Ilie Troancă, sunt prevăzute nouă exemplare.

„La Direcția Silvică Sibiu avem nouă exemplare”, a precizat acesta.

România are una dintre cele mai mari populații de urs brun din Europa

Potrivit estimărilor menționate în documentele oficiale, în România se află în prezent între 10.419 și 12.770 de urși bruni, în timp ce efectivul considerat optim este de aproximativ 4.000 de exemplare.

Noua lege prevede cote distincte pentru prevenție și intervenție, iar aplicarea acestora urmează să fie monitorizată. În anii 2026 și 2027, cota anuală totală ajunge astfel la 969 de exemplare.