Poveste de succes la Dârlos: Ovi a transformat o pasiune veche de peste 30 de ani pentru pescuit într-o afacere de familie / Foto Video

Ovidiu Farcaș are 52 de ani și locuiește în comuna Dârlos, iar de mai bine de trei decenii pescuitul nu este pentru el doar o pasiune, ci o parte din viața de zi cu zi. Din dragostea pentru pești și pentru liniștea de lângă apă și-a făcut propriul lac în curte, iar fără să-și propună de la început, a ajuns să transforme acel loc într-un punct gastronomic și într-o afacere de familie în care astăzi muncesc alături de el soția și cei doi fii.

În urmă cu aproape trei decenii, Ovidiu nu se gândea că într-o zi oameni veniți din diferite locuri îi vor trece pragul pentru a mânca pește crescut chiar de el, pentru a gusta pâinea pe care o coace în gospodărie sau pentru a petrece o noapte într-o căsuță din lemn, la câțiva pași de apă. Pe atunci avea doar o mare pasiune pentru pescuit și dorința de a-și face propriul colț de liniște, așa că a săpat un lac în curte, fără să bănuiască faptul că acel loc avea să-i schimbe viața și să devină, peste ani, sufletul unei mici afaceri de familie.

Astăzi, când ajungi aici, primul lucru care te întâmpină este liniștea. Apa lacului se întinde chiar lângă gospodărie, peștii se mișcă aproape nevăzuți sub luciul ei, iar în jur totul pare să păstreze ritmul acela rar pe care orașul l-a pierdut demult. Nu este un loc construit peste noapte și nici unul gândit după un plan rece de afaceri, ci unul crescut încet, în ani, din lucrurile care îi sunt dragi lui Ovidiu: pescuitul, mâncarea făcută acasă, familia și bucuria de a pune pe masă ceva făcut cu propriile mâini.

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Povestea a început în 1999, când pasiunea pe care Ovidiu o avea încă din copilărie pentru pescuit l-a făcut să ia o hotărâre care, la vremea aceea, părea să nu aibă nicio legătură cu turismul sau cu o viitoare afacere: să-și facă propriul lac acasă.

„De mic copil mi-a plăcut pescuitul, în primul rând, și, crescând, am hotărât să fac un lac în curte. În anul 1999, prima dată. Pe urmă, cam prin 2014, am vrut să văd dacă se poate crește și păstrăv în zonă. Prima dată n-a reușit, dar totuși pasiunea și ambiția au făcut să pot, până la urmă, să cresc păstrăv în zona asta”, a declarat Ovidiu Farcaș, proprietarul punctului gastronomic.

Așa cum se întâmplă însă cu multe dintre lucrurile construite din pasiune, un eșec nu l-a făcut să renunțe. A continuat să încerce, iar astăzi, pe lângă somnul crescut în lac, Ovidiu are și păstrăv somonat, pe care îl scoate din apă chiar sub ochii celor care îi trec pragul.

Unele exemplare au nevoie de ani pentru a ajunge la dimensiunile impresionante pe care le au acum. În timp ce scoate din apă un păstrăv somonat, Ovidiu îl privește cu satisfacția omului care știe câtă muncă se ascunde în spatele lui.

„Ăsta are cam trei ani, la dimensiunea asta. În jur de 2,5 – 3 kilograme”, a declarat Ovidiu Farcaș.

Ideea care a schimbat povestea locului

Ani la rând, lacul a fost în primul rând al familiei și al prietenilor. Ovidiu nu îl privea ca pe începutul unei afaceri și nici nu își imagina că, la un moment dat, oameni din afara cercului său de apropiați vor veni special aici pentru a gusta din ceea ce pregătește.

Momentul care avea să schimbe direcția locului a venit în timpul unei vizite în comună a președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean. Ajunsă la gospodăria lui Ovidiu, aceasta a văzut lacul, frumusețea locului și potențialul pe care îl avea și i-a sugerat să facă pasul spre deschiderea unui punct gastronomic local.

„Am văzut de la început potențialul acestui loc și al poveștii pe care Ovidiu o poate construi aici. I-am spus că ar fi păcat ca ceea ce are produse locale, rețete, pricepere, o locație de poveste și multă autenticitate să nu fie pus în valoare printr-un punct gastronomic local. Mă bucur foarte mult că a avut curajul să transforme ideea în realitate și, mai ales, că a făcut-o atât de frumos. Pentru mine, astfel de inițiative înseamnă mai mult decât gastronomie. Înseamnă să păstrăm gustul și identitatea locului, să susținem oamenii din comunitățile noastre și să le oferim celor care ajung în județul Sibiu motive să descopere și satele, nu doar destinațiile deja cunoscute. Avem în județ foarte multe asemenea povești care merită scoase la lumină, iar eu sper ca exemplul lui Ovidiu să le dea curaj și altora”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

O idee spusă atunci avea să dea o nouă direcție unei pasiuni care exista deja de zeci de ani.

Ovidiu avea lacul și peștii, știa să gătească, făcea pâine și păstra rețetele familiei, însă nu se gândise că toate acestea pot deveni o experiență pe care să o ofere și altor oameni.

În familie, ideea nu a fost primită din prima clipă cu același entuziasm. Paul, unul dintre cei doi fii ai lui Ovidiu, recunoaște că la început a privit cu o oarecare neîncredere planul tatălui său. Astăzi însă muncește cot la cot cu părinții și vede cum, sfârșit de sfârșit de săptămână, locul se umple de oameni.

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▶ Vezi pagina acestui video: Poveste de succes la Dârlos: Ovi a transformat o pasiune veche de peste 30 de ani pentru pescuit într-o afacere de familie — VIDEO

„La început am fost un pic reticent, după care a devenit o afacere de familie bună și vin destul de mulți oameni. Îl ajut să facă salamul, cârnații”, a declarat Paul Farcaș, fiul lui Ovidiu.

Astfel, ceea ce pornise de la pasiunea unui singur om a început să devină, puțin câte puțin, afacerea unei întregi familii.

Peștele din farfurie înota, cu puțin timp înainte, în lac

Poate cea mai spectaculoasă parte a experienței este tocmai simplitatea ei. Într-o lume în care rareori mai știm exact de unde vine ceea ce avem în farfurie, aici drumul poate fi urmărit cu ochiul liber.

Ovidiu merge la apă, scoate păstrăvul somonat din bazin, iar câteva minute mai târziu începe pregătirea lui.

„Facem un păstrăv prăjit în făină de mălai, cu mămăligă și mujdei”, spune gazda în timp ce pregătește masa.

Peștele nu vine de la sute de kilometri depărtare și nu a stat zile întregi într-un depozit frigorific. A crescut acolo, în apa pe care turiștii o văd de la masa lor, iar în scurt timp ajunge în tigaie și apoi în farfurie.

Pentru cei care vin pentru prima dată, experiența este greu de uitat.

„Mâncăm un pește somonat, cu mujdei și mămăligă. Tradițional. Are un gust incredibil”, a declarat una dintre turiste.

Și poate că tocmai aici stă una dintre marile atracții ale locului. Nu este vorba doar despre gustul unui preparat, ci despre faptul că omul care se așază la masă vede aproape întregul drum al mâncării sale, de la apa lacului până la farfurie.

O masă lângă apă, departe de aglomerația orașului

La mesele așezate lângă lac, timpul pare să treacă altfel. Oamenii nu se grăbesc, stau de vorbă, privesc apa și se bucură de lucrurile pe care, în agitația orașului, ajung adesea să le uite.

Unii ajung aici pentru prima oară după ce sunt invitați de prieteni și descoperă un loc despre care nici măcar nu știau că există.

„Era o zi însorită, am zis să stăm în jurul lacului, ne-am găsit câțiva prieteni și obișnuim să facem asta. Îi invităm și pe cetățenii din orașele aglomerate să procedeze la fel. Este nemaipomenit să iei masa pe malul lacului, mai ales dacă ești înconjurat de prieteni și de o gazdă bună”, a declarat unul dintre turiști.

Alții au trecut deja prin mai multe puncte gastronomice din Transilvania și spun că aici au găsit un lucru care nu poate fi trecut într-un meniu și nici cumpărat: liniștea.

„Sunt multe puncte gastronomice în județul nostru, în zona Transilvaniei, dar acesta are altceva: liniște. Liniște, în primul rând, și mâncare bună, pește bun. Pește la orice oră”, a declarat un turist.

Pentru alții, descoperirea este una spontană, după o invitație venită aproape din senin.

„Foarte frumos. În primul rând le mulțumesc prietenilor pentru invitație. Ne-am hotărât așa, pe loc, să venim aici și am găsit ceva frumos”, a declarat un alt turist.

Gusturile pe care Ovidiu le-a învățat de la părinți

Peștele este însă doar o parte a poveștii.

Ovidiu coace pâine și își pregătește propriile mezeluri, folosind rețete pe care le știe de la părinții săi. Sunt gusturi cu care a crescut și pe care, în loc să le lase să se piardă, a ales să le ducă mai departe.

Poate că aici se simte cel mai bine diferența dintre o simplă afacere și un loc construit din atașament. Pâinea nu este doar un produs pus pe masă, ci face parte dintr-un șir de gesturi pe care Ovidiu le-a văzut cândva acasă și pe care le repetă acum, la rândul său. La fel se întâmplă și cu mezelurile, pregătite după rețete vechi și cu răbdarea pe care astfel de lucruri o cer.

Într-o vreme în care aproape totul poate fi cumpărat gata făcut, gospodăria lui Ovidiu pare să meargă în sens opus. Aici, timpul face parte din poveste. Pâinea trebuie frământată și lăsată să crească, peștele are nevoie de ani pentru a ajunge la maturitate, lacul trebuie îngrijit, iar preparatele nu pot fi grăbite dacă vrei să păstrezi gustul pe care îl știi de acasă.

Iar tradiția începe deja să treacă spre generația următoare. Paul nu este doar fiul celui care a construit locul, ci lucrează alături de tatăl său și învață lucrurile pe care, poate într-o zi, le va duce mai departe: de la pregătirea salamului și a cârnaților până la toate treburile pe care o astfel de gospodărie le cere.

O afacere care a devenit povestea unei întregi familii

În tot ceea ce face, Ovidiu nu este singur. Soția și cei doi fii îi sunt alături, fiecare ajutând acolo unde este nevoie, iar ceea ce a început în urmă cu aproape trei decenii ca pasiunea unui singur om a ajuns, fără să fi fost plănuit de la început astfel, o adevărată afacere de familie.

Lucrurile au crescut treptat, fără grabă și fără ca locul să-și piardă aerul de gospodărie. Lângă lac au apărut și două căsuțe din lemn în care turiștii se pot caza, astfel încât cei care vin pentru mâncare și liniște pot rămâne mai mult, iar seara îi poate prinde tot aici, privind apa.

Pentru cei obișnuiți cu zgomotul orașului, diminețile au un farmec aparte. Deschizi ușa cabanei și ai lacul aproape, aerul și liniștea locului te fac să uiți, măcar pentru o vreme, de ritmul în care trăiești în fiecare zi, iar masa de prânz nu începe cu alegerea unui preparat dintr-un meniu, ci uneori chiar cu Ovidiu mergând spre apă pentru a scoate peștele.

Sunt oameni care ajung pentru câteva ore și alții care aleg să rămână peste noapte, dar aproape fiecare descoperă aceeași poveste: în spatele locului nu s-a aflat, la început, nicio strategie de business.

Totul a început cu un om care iubea pescuitul

Privind astăzi în urmă, aproape că pare greu de crezut că totul a pornit de la o idee atât de simplă. Un copil căruia îi plăcea să pescuiască a devenit un adult care și-a dorit atât de mult să aibă pești aproape, încât în 1999 și-a făcut propriul lac în curte.

Nu și-a imaginat atunci punctul gastronomic, turiștii, mesele întinse pe malul apei sau căsuțele din lemn.

Mai întâi a fost lacul, iar în jurul lui, cu timpul, au început să se așeze toate celelalte.

Au venit peștii, prietenii și ideea de a deschide locul și pentru alții. Apoi au apărut mesele pentru turiști, pâinea coaptă pentru oaspeți, preparatele făcute după rețetele părinților și căsuțele în care oamenii pot rămâne peste noapte.

În tot acest timp, însă, centrul poveștii a rămas același: Ovidiu, omul care nu a renunțat nici atunci când prima încercare de a crește păstrăv a eșuat și care a avut suficientă răbdare încât să transforme, aproape fără să-și dea seama, o pasiune într-un mod de viață.

Astăzi, turiștii se așază la masă lângă apă, mănâncă un păstrăv care cu puțin timp înainte înota în lac, rup din pâinea făcută în gospodărie și privesc spre locul construit, bucată cu bucată, de o familie.

Puțini dintre cei care ajung pentru prima dată își imaginează că în spatele acestei imagini stau aproape trei decenii din viața unui om: un lac săpat din dragoste pentru pescuit, încăpățânarea de a reuși atunci când lucrurile nu au mers din prima, câteva rețete păstrate de la părinți, o familie care i-a rămas alături și o idee venită la momentul potrivit, atunci când cineva din afară a văzut în locul lui Ovidiu un potențial pe care el nu îl transformase încă într-o afacere.

Poate că tocmai aici stă farmecul Bălții lui Ovi. Afacerea a venit mult mai târziu. La început a fost doar un om care iubea pescuitul și care și-a construit, în propria curte, locul în care își dorea să fie.

Aproape 30 de ani mai târziu, la masa lui stau oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată înainte, iar pasiunea lui a devenit un loc în care o familie muncește împreună și în care turiștii vin să redescopere ceva ce pare tot mai rar: gustul lucrurilor făcute acasă și bucuria unei mese luate în tihnă, lângă apă. Pentru cei care vor să rămână peste noapte în acest colț de liniște, închirierea unei căsuțe costă 350 de lei pentru patru persoane, iar o masă generoasă, în care peștele proaspăt este vedeta, nu depășește 80 de lei de persoană. Punctul gastronomic funcționează de aproximativ opt ani, iar de atunci cei care ajung aici pot veni să mănânce pește ori de câte ori își doresc, cu o simplă rezervare făcută telefonic, chiar și în aceeași zi. Ovidiu primește însă și grupuri pentru evenimente private, de la zile de naștere și petreceri restrânse până la team building-uri, locul fiind suficient de retras pentru liniște, dar și potrivit pentru o zi petrecută în jurul mesei, lângă lac.