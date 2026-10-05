Pe scurt: Un sibian de 63 de ani a fost prins conducând fără permis, deși avea dreptul de a conduce retras medical. Poliția a deschis dosar penal.

Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism pe strada Lector din municipiu, în seara zilei de duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 21:00.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii au constatat că acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, deoarece permisul său a fost retras din motive medicale.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul nu mai deține un permis de conducere valabil, fiind emisă anterior o decizie de retragere a dreptului de a conduce din cauza unor probleme medicale. Chiar și în aceste condiții, acesta a ales să urce la volan și să circule pe drumurile publice.

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Oamenii legii au întocmit pe numele său un dosar penal pentru conducere fără permis, faptă prevăzută și pedepsită de legislația rutieră în vigoare.

Acest caz vine după alte situații similare semnalate în județ, în care persoane fără permis sau cu permisele retrase au fost depistate la volan. De exemplu, un bărbat de 36 de ani din Axente Sever a fost cercetat penal după ce a fost oprit pe un ATV neînmatriculat și fără permis.