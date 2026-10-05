Pe scurt: Cupa Mediașului a transformat Hula Baznei într-un spectacol al vitezei, cu piloți de top și sute de spectatori. Jerome France a câștigat titlul național pentru a patra oară.

Municipiul Mediaș a devenit, la finalul săptămânii trecute, centrul motorsportului românesc, găzduind a VII-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă – „Cupa Mediașului”.

Potrivit Primăriei Mediaș, evenimentul a atras zeci de piloți de top din toată țara, care au concurat pe traseul de pe Hula Baznei, deja cunoscut în lumea sportului cu motor.

Competiția a debutat vineri, 2 octombrie 2026, cu verificările tehnice și prezentarea oficială a concurenților în Piața Corneliu Coposu. Sâmbătă și duminică, 3 și 4 octombrie 2026, au avut loc manșele de recunoașteri, antrenamentele și cursele propriu-zise.

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Medieșenii și turiștii au avut ocazia să urmărească de aproape evoluția unor mașini de excepție și a unor sportivi cu renume național.

La Categoria I, Radu-Dacian Benea Cărpinișan, la volanul unui Ferrari 488 Challenge Evo, a reușit să se impună pe asfaltul de pe Hula Baznei, câștigând titlul la această categorie. În cadrul categoriei Open și la Categoria II, victoria i-a revenit lui Jerome France (Nova NP01), care și-a asigurat astfel al patrulea titlu consecutiv de campion național. La Categoria III, Dominic Marcu (Tesla Model S Plaid) a ocupat primul loc.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a declarat: „Noi ne-am ambiționat ca o dată pe an să susținem acest eveniment, deoarece sunt sute, poate chiar mii de oameni care vor să vadă acest concurs. Eu sunt încântat că medieșenii doresc să vadă un asemenea eveniment automobilistic. Vreau să le mulțumesc sponsorilor prezenți care ne-au ajutat. De asemenea, sunt conștient că, oricât de mult dorește primăria să susțină, fără o armată de voluntari nu poți să duci la bun sfârșit un astfel de eveniment. Consider că voluntarii trebuie aplaudați și că trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a-i avea mereu alături. Vă mulțumesc.”

Evenimentul a adus un plus de vizibilitate orașului și a atras un public numeros, confirmând interesul crescut pentru competițiile auto organizate la Mediaș. Organizatorii au subliniat importanța implicării comunității locale și a sponsorilor pentru succesul manifestării.

Traseul de pe Hula Baznei, modernizat recent, a oferit condiții optime pentru desfășurarea concursului. În urmă cu doar câteva săptămâni, autoritățile locale au anunțat începerea turnării covorului asfaltic pe Baznei, ceea ce a contribuit la siguranța și spectacolul cursei din acest an.

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