Primăria Rășinari a stabilit data pentru referendumul privind exploatarea minieră de magneziu din comună. Cetățenii sunt chemați la vot la începutul lunii noiembrie, iar în aceste zile au loc pregătirile pentru această procedură.

Consilierii locali ai comunei Rășinari au aprobat, în 30 septembrie, organizarea unui referendum, în vederea consultării cetățenilor asupra problemei cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra. Decizia a fost luată ca urmare a numeroaselor proteste și petiții ale locuitorilor din Mărginimea Sibiului, care s-au opus vehement aceste investiții derulate de Mineral Proiect Invest SA – MPI Magnesium.

Referendumul va avea loc în 8 noiembrie 2026, iar întrebarea de pe buletinele de vot va fi: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ teritorială a comunei Rășinari?”.

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Sumele necesare organizării și desfășurării referendumului vor fi suportate din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Rășinari, care va fi rectificat ulterior.

În aceste zile se derulează și procedurile necesare organizării acestui referendum local. Tribunalul Sibiu a transmis, luni, într-un comunicat de presă că „în aplicarea dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de Programul calendaristic privind organizarea referendumului local, în vederea consultării cetățenilor comunei Rășinari asupra problemei cu privire la proiectul privind: exploatarea minieră pe Valea Dobra, la data de 6 octombrie 2026, ora 11:00, va avea loc la sediul Tribunalului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, desemnarea prin tragere la sorți a președintelui biroului electoral de circumscripție”.

Proiectul prevede exploatarea resurselor de roci de magneziu din perimetrul Valea Dobra, în zona Rășinari, și realizarea unei instalații de procesare la Săliște. Compania a anunțat că investiția integrată ar urma să depășească 400 de milioane de euro. În septembrie 2026, dezvoltatorul a obținut licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă proiectul mai trebuie să parcurgă procedurile administrative și de autorizare necesare.

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Localnicii s-au mobilizat atât la Săliște, cât și la Rășinari, cerând clarificări și exprimându-și opoziția față de investiție. Împotriva demersului a fost inițiată și oi petiție, care luni avea peste 19.000 de semnături.

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