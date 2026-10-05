Sibianul Florin ”Diego” Mardias l-a învins categoric pe Darius Barela în gala K1 și MMA ”Grand Tournament” de la Satu Mare și astfel a demonstrat că este regele categoriei 70 kg în kickboxing.

Meciul revanșă dintre Mardias și Barela a fost cel mai spectaculos din gala ”Grand Tournament” și a împărțit sala în două galerii. Lupta de la Satu Mare s-a dat la categoria 70 kg, acolo unde Mardias nu are rival în țară.

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▶ Vezi pagina acestui video: Revanșă cu scântei pentru sibianul ”Diego”: și-a învins din nou rivalul și a făcut spectacol în ring — VIDEO

Sibianul câștigase cu Barela și în urmă cu un an, s-a impus și acum, în meciul revanșă. După trei reprize aprige, toți cei trei arbitri l-au văzut învingător pe ”Diego”, așa cum este alintat sibianul în ring. Supervizorul lupei a fost Paul Nicholls, șeful arbitrilor ISKA și arbitru Glory, cea mai tare gală.

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”Meciul acesta a însemnat foarte mult pentru mine, am avut emoții înainte să intru în ring, dar după ce a început lupta, m-am concentrat. M-am gândit la tot ce am lucrat la antrenamente și am încercat să fac exact ce trebuia. Au fost și momente mai grele, dar eu am rămas concentrat până la final. Sincer, înainte de meci simțeam că o să câștig, pentru că știam cât de mult am muncit, am tras foarte mult la antrenamente și am avut încredere în pregătirea mea” a spus ”Diego” Mardias pentru Ora de Sibiu.

Antrenorul Răzvan Tudor crede că elevul său se maturizează în ringul de luptă, de la meci la meci. ”De la cântar deja s-a văzut că e o revanșă, deoarece a fost o atmosferă incendiară. Adversarul a început cu – 1 punct pentru că nu a făcut categoria, dar asta nu ne-a ajutat, deoarece am câștigat detașat toate cele trei reprize. Diego a intrat foarte decis în meci, el se maturizează, își spune cuvântul și experiența. Ne bucurăm că am putut să onorăm meciul acesta, chiar dacă cu câteva zile înainte de meci, Diego a avut niște probleme medicale, care nu l-au oprit. Acest meci a fost unul de palmares, dar aceste victorii ne duc spre galele superioare” a completat și Răzvan Tudor, antrenorul său de la Champions K1 Sibiu.

”Sunt cel mai nebun și dedicat antrenor”

După 18 ani de taekwon-Do ITF, 15 ani de kickboxing și 1 an de box, Răzvan Tudor a creat pentru Diego un stil eficient, de la mișcare și lucrul cu brațele, până la tehnica de picioare. ”Pun mereu accent pe tehnică și vreau să evoluez continuu. Nu pretind că sunt cel mai tare antrenor, dar un lucru pot să spun cu siguranță: 100% sunt cel mai nebun și dedicat! Pentru mine, antrenamentul nu înseamnă doar să fii puternic, înseamnă tehnică, precizie, eficiență, disciplină și dorința de a deveni mai bun în fiecare zi” a mai spus antrenorul de la Champions K1 Sibiu.

Sibianul Florin Mardias este puștiul minune al kickboxingului din Sibiu, un talent exploziv care a impresionat prin determinare, tehnică și curaj încă de la primele apariții în ring. El își urmează visul de a ajunge în “glory“, cea mai importantă promoție de kickboxing din lume.

La gala ”Grand Tournament” de la Satu Mare, clubul Champions K1 Sibiu a participat și cu 10 sportivi amatori, demonstrând că noua generație este pregătită să lupte în ring.