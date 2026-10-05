Pe scurt: Închiderea A1 Sibiu–Boița până la Crăciun a stârnit acuzații dure între conducerea CNAIR și Ministerul Transporturilor. Mii de șoferi vor fi redirecționați pe DN7.

Decizia de închidere a circulației pe autostrada A1 între Sibiu și Boița, începând de luni, 5 octombrie 2026, până în 19 decembrie 2026, a provocat un conflict deschis între conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Ministerul Transporturilor.

Potrivit Libertatea, secretarul de stat Horațiu Cosma îl acuză pe șeful CNAIR, Cristian Pistol, că a ignorat variantele alternative de trafic și a ales să trimită mii de șoferi înapoi pe DN7, unde se formează frecvent ambuteiaje la Tălmaciu.

Trafic deviat pe DN7 și DN1 timp de 11 săptămâni, pentru lucrări la pasajul Boița

Măsura închiderii a fost luată pentru continuarea construcției lotului 2 Boița–Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. Pasajul va fi construit în consolă, folosindu-se un cofrag metalic mobil, ceea ce, potrivit CNAIR, ar pune în pericol participanții la trafic.

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„În aceste condiții, circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier”, a transmis CNAIR.

În perioada lucrărilor, traficul rutier va fi deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem, și pe DN1, între Veștem și Cisnădie. Decizia de a închide autostrada pentru 11 săptămâni a generat reacții puternice din partea Ministerului Transporturilor, dar și a șoferilor afectați.

Secretarul de stat acuză CNAIR de indolență și lipsă de soluții alternative

Secretarul de stat Horațiu Cosma a criticat public conducerea CNAIR, susținând că traficul putea fi menținut prin soluții alternative.

„O poveste tristă despre nepăsare, indolență și abdicare de la misiunea publică. Concluzia este revoltătoare: directorul CNAIR, Cristian Pistol, a decis să închidă până de Crăciun Autostrada Sibiu–Pitești între Sibiu și Boița. O autostradă pe care românii au așteptat-o ani de zile și care putea rămâne deschisă traficului”, a scris Cosma într-o postare pe Facebook, duminică, 4 octombrie.

Cosma susține că existau variante pentru a evita închiderea completă, precum amenajarea unei devieri provizorii a bretelei sau restricționarea temporară doar a traficului greu care depășea gabaritul. El afirmă că atât constructorul, cât și Poliția Rutieră și unii angajați ai CNAIR au fost deschiși la astfel de soluții, dar că doar Cristian Pistol s-ar fi opus.

„Pentru că este mai simplu să închizi drumul decât să rezolvi problema. Este mai simplu să închizi o autostradă și să trimiți oamenii pe drumul național paralel. Este mai simplu să nu îți pese”, a acuzat secretarul de stat.

Horațiu Cosma l-a numit pe Cristian Pistol „închizător de drumuri”, amintind de alte decizii similare luate în trecut, inclusiv închiderea Văii Oltului în vara lui 2024 și a unui tronson A1 lângă Timișoara.

Șeful CNAIR respinge acuzațiile și explică motivele tehnice ale închiderii

Cristian Pistol a răspuns acestor acuzații, catalogându-le drept „manipulare” și „campanie electorală”. El a precizat că decizia de închidere a fost agreată unanim de specialiștii CNAIR, de Poliția Rutieră și de constructorul Mapa-Cengiz.

„Deci închiderea are inclusiv avizul Poliției Rutiere. Când un secretar de stat pune în gura Poliției și a constructorului lucruri pe care nu le-au spus, nu mai vorbim de o dezbatere tehnică. Vorbim de manipulare!”, a scris Pistol pe Facebook.

Șeful CNAIR a explicat că turnarea betonului peste DN7 nu permite circulația în siguranță sub cofrajul glisant, nici măcar pentru autoturisme.

„Restricționăm doar traficul greu e o soluție bună pentru like-uri, nu pentru viețile oamenilor. O deviere provizorie ar fi însemnat exproprieri, avize și relocări de utilități, adică luni pierdute și bani publici aruncați pe o lucrare temporară”, a argumentat Pistol.

El a subliniat că închiderea durează 11 săptămâni, între 5 octombrie și 19 decembrie, în afara sezonului de vârf, și că orice amânare ar întârzia atât A1 Boița–Cornetu, cât și A13 Sibiu–Făgăraș. Pentru detalii despre stadiul lucrărilor, vezi și Autostrada A1 Sibiu–Pitești, lotul Boița–Cornetu: avansul lucrărilor la final de septembrie 2026.

Ministerul Transporturilor pregătește noi reguli pentru închiderile de drumuri

În contextul disputei, Horațiu Cosma a anunțat că Ministerul Transporturilor va emite un ordin prin care închiderile semnificative ale infrastructurii naționale nu vor mai putea fi decise fără aprobarea ministerului.

„Va trebui să existe o justificare serioasă, să fie analizate alternativele și să fie protejat interesul celor care folosesc drumurile”, a precizat Cosma.

Cristian Pistol a declarat că acest ordin, aflat deja în consultare publică, a fost contestat.

„Ordinul cu care amenințați și care este deja în consultare publică, a fost contestat. Eu l-am contestat! Este absurd și că același minister care cere 10 zile lucrătoare ca să aprobe o închidere nu a răspuns în șase luni la cererea de personal a CNAIR. Memorandumul pentru posturile vacante, majoritatea la secții și districte, nu este aprobat și a fost întors la Minister. Nici aici nu v-ați dat interesul pentru siguranța celor care circulă pe rețeaua națională de drumuri și autostrăzi”, a transmis Pistol.