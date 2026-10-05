Pe scurt: ONG-urile susțin că proiectul carierei de piatră din Valea Dobra ar masca o investiție mult mai mare, cu riscuri pentru sănătate și mediu. Autoritățile au la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde.

Trei organizații de mediu au cerut revocarea de urgență a licenței de exploatare pentru cariera din Valea Dobra, județul Sibiu, acuzând că proiectul prezentat autorităților ascunde, de fapt, intenția construirii unei uzine chimice de procesare a magneziului pe bază de acid clorhidric. Potrivit Economica.net, ONG-urile susțin că există diferențe majore între actele oficiale și planurile reale ale investitorilor.

Documentația aprobată prin Ordinul ANRMPSG nr. 529/3.09.2026 prevede o investiție de 22,7 milioane de euro pe o perioadă de 20 de ani, încadrată drept o simplă carieră de piatră pentru construcții, fără procesare chimică. În paralel, compania ar promova către iånvestitori și autorități europene un proiect integrat de peste 400 de milioane de euro, care include o uzină chimică la Săliște pentru procesarea minereului cu acid clorhidric și, ulterior, o unitate de producție a magneziului metalic.

Organizațiile de mediu atrag atenția că, deși proiectul a fost prezentat oficial ca o carieră de piatră, în realitate se pregătește o uzină chimică de mare amploare. Acest lucru ar implica procesarea minereului cu acid clorhidric, cu riscuri majore pentru sănătatea populației și pentru mediu. Opoziția localnicilor din Săliște a fost exprimată prin votul negativ în unanimitate al Consiliului Local, reflectând temerile legate de poluarea apei, pericolele chimice și scăderea calității vieții în zonă.

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Presa de investigație a evidențiat aspecte financiare și procedurale controversate, acuzând o strategie de „feliere” a proiectului pentru a ocoli evaluările de mediu și de sănătate publică. ONG-urile susțin că încadrarea licenței drept exploatare de piatră aduce un prejudiciu bugetului de stat, prin plata unor redevențe simbolice, de doar 1,7 milioane de euro, tarif aplicabil pietrișului sau nisipului, deși se dorește extragerea de minereu neferos de magneziu.

Un alt aspect semnalat este lipsa de transparență a ANRMPSG, care ar fi ignorat riscurile legate de prezența mineralelor din grupa serpentinului, ce pot elibera fibre azbestiforme periculoase pentru populație. Evaluarea exclusivă a carierei, care reprezintă sub 6% din bugetul real anunțat, ar fi permis ocolirea procedurii obligatorii de evaluare a impactului asupra mediului și sănătății publice, încălcând Directiva UE 2011/92/UE și Legea 292/2018. De asemenea, ONG-urile reclamă o neconformitate juridică majoră, deoarece licența a fost emisă doar prin ordin al președintelui ANRMPSG, deși legislația impune o Hotărâre de Guvern pentru exploatarea minereurilor neferoase.

Comunitatea locală se opune proiectului, iar pe 28 septembrie 2026, Consiliul Local a respins în unanimitate cererea companiei de a concesiona 10 hectare de teren pentru construcția uzinei chimice. „Licența ANRMPSG a lăsat în afara oricărei evaluări exact partea care aduce riscurile pentru sănătatea oamenilor, pentru apă și pentru casele lor. Oamenii din Săliște au spus deja nu uzinei chimice. Cerem autorității să revoce o licență construită pe o imagine care nu corespunde realității. Dacă nu o va face, ne vom adresa instanței”, a declarat Luminița Dejeu, președintă CIDRM / Mining Watch România.

ANRMPSG are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde solicitării de revocare. În cazul unui refuz, organizațiile de mediu au anunțat că vor acționa autoritatea în instanță pentru anularea ordinului și suspendarea imediată a tuturor activităților miniere. Subiectul a generat deja reacții în comunitate și în presa locală, inclusiv în contextul în care mina de magneziu din județul Sibiu a fost explicată recent de primarul din Rășinari, pe fondul nemulțumirilor comunității.