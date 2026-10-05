Pe scurt: Un bărbat din Mureș a fost prins și arestat la Sibiu după ce a furat două telefoane din casa unei femei. Detaliile anchetei și măsurile luate de polițiști.

Un bărbat de 39 de ani din județul Mureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Sibiu, fiind acuzat de furt calificat din locuință.

Potrivit IPJ Sibiu, cazul a fost semnalat pe 1 octombrie, în jurul orei 15:00, când o femeie de 65 de ani din municipiul Sibiu a alertat poliția după ce a descoperit că o persoană necunoscută a pătruns în casa sa și a sustras două telefoane mobile.

Sesizarea a fost făcută imediat după incident, iar polițiștii au demarat cercetările pentru identificarea autorului. În urma investigațiilor, suspectul a fost depistat rapid și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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Bărbatul, originar din județul Mureș, a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, furtul a avut loc în timpul zilei, iar victima a observat lipsa telefoanelor la scurt timp după ce suspectul a părăsit locuința. Polițiștii au reușit să stabilească identitatea bărbatului și să recupereze probe relevante pentru dosar.

Reprezentanții poliției reamintesc cetățenilor importanța asigurării locuințelor și a anunțării de urgență a autorităților în cazul unor astfel de incidente. În acest caz, reacția promptă a victimei a contribuit la identificarea rapidă a suspectului și la luarea măsurilor legale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu continuă investigațiile pentru a stabili dacă bărbatul din Mureș este implicat și în alte fapte similare sau dacă a acționat singur în acest caz.