Sibian prins cu 211 km/h pe Autostrada A1: a rămas fără permis / foto

Un șofer din Sibiu a fost prins circulând cu 211 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat autoturismul, în cursul zilei de ieri, la kilometrul 316 al autostrăzii, pe raza comunei Pianu din județul Alba. Aparatul radar a indicat o viteză de 211 km/h, cu 81 km/h peste limita legală.
Șoferul a fost surprins de aparatul radar ieri, 4 octombrie, în intervalul orar 10:00-15:00.
Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Totodată, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, urmând ca dreptul de a conduce să fie suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.
Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.
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