Pe scurt: Trei opere celebre de Verdi și o gală cu artiști internaționali marchează săptămâna festivalului de la Sibiu. Programul include și evenimente pentru copii și lansări de carte.

Sibiu Opera Festival 2026 intră într-o nouă etapă, cu un program care aduce în fața publicului din Sibiu trei dintre cele mai cunoscute opere ale lui Giuseppe Verdi: „Nabucco”, „Il trovatore” și „Rigoletto”.

Potrivit Filarmonicii de Stat Sibiu, săptămâna cuprinde și Gala Sibiu Opera Festival, un concert educativ pentru copii, lansarea volumului „Întâia dragoste” și o conferință dedicată artei lirice.

Luni, 5 octombrie 2026, de la ora 19:00, Opera Maghiară din Cluj-Napoca prezintă la Centrul Cultural Ion Besoiu opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi. Spectacolul, regizat de Anger Ferenc și dirijat de Jankó Zsolt, aduce în prim-plan teme precum puterea, credința și lupta unui popor pentru libertate. Din această operă face parte celebrul cor „Va, pensiero”, una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul verdian.

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Evenimente pentru copii și lansare de carte în mijlocul săptămânii

Marți, 6 octombrie 2026, ziua este dedicată copiilor. De la orele 10:00 și 11:00, la Sala Thalia, pianistul Dragoș Dimitriu susține concertul educativ interactiv „Sound Explorers”. Copiii vor descoperi muzica prin joc și provocări, cu lucrări de Mozart, Beethoven, Liszt, Rimsky-Korsakov, Satie, Joplin și Johann Strauss Sr., iar publicul este invitat să participe activ.

Miercuri, 7 octombrie 2026, de la ora 19:00, Filarmonica de Stat Sibiu găzduiește spectacolul de artă sincretică „Întâia dragoste” și lansarea volumului de poezie semnat de Mihai Popean. Evenimentul reunește poezie, muzică, actorie și artă vizuală, cu participarea Laurei Vidan, Zsuzsanna Bakos și Adina Mazhar. Muzica este compusă de Mihai Popean. După spectacol, va avea loc prezentarea volumului, o discuție cu publicul și o sesiune de autografe.

Conferință, „Il trovatore” și Gala Sibiu Opera Festival completează programul

Joi, 8 octombrie 2026, de la ora 11:00, la Hotelul „Împăratul Romanilor”, are loc cea de-a doua conferință din cadrul festivalului, cu acces liber în limita locurilor disponibile. Seara, de la ora 19:00, la Sala Thalia, publicul poate urmări „Il trovatore” de Giuseppe Verdi, prezentat de Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane și Corul Operei din Parma.

Dirijorul este Stefano Giaroli, iar regia îi aparține lui Alessandro Brachetti. Din distribuție fac parte Paolo Lardizzone, Marzio Giossi, Renata Campanella, Anna Malavasi și Massimiliano Catellani.

Vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 19:00, aceleași ansambluri italiene revin pe scena Sălii Thalia pentru Gala Sibiu Opera Festival. Programul include arii celebre din opere de Rossini, Donizetti, Bellini, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Offenbach și Verdi, precum „Largo al factotum”, „Una furtiva lacrima”, „Casta Diva”, „Habanera”, „Vesti la giubba” și „Va, pensiero”. Soliștii serii sunt Renata Campanella, Scilla Cristiano, Anna Malavasi, Danilo Formaggia, Marzio Giossi, Massimiliano Catellani și Luca Gallo.

Sâmbătă, 10 octombrie: „Rigoletto” încheie săptămâna festivalului la Sala Thalia

Săptămâna se încheie sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Thalia, cu opera „Rigoletto” de Giuseppe Verdi. Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane și Corul Operei din Parma îi aduc pe scenă pe Marzio Giossi în rolul Rigoletto, Scilla Cristiano în rolul Gildei și Danilo Formaggia în rolul Ducelui de Mantova. Dirijorul este Stefano Giaroli, iar regia îi aparține lui Alessandro Brachetti.

Sibiu Opera Festival 2026, ediția a XXV-a, are loc între 28 septembrie și 16 octombrie și este organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.