Pe scurt: Socrul lui Călin Georgescu a ajuns la DIICOT pentru audieri legate de o tranzacție suspectă de 118.000 de lei. Procurorii investighează un prejudiciu de peste un milion de euro.

Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, s-a prezentat luni, 5 octombrie 2026, la sediul DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul în care ginerele său este cercetat pentru înșelăciune.

Potrivit Mediafax, ancheta vizează un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Surse din anchetă au precizat că procurorii vor să clarifice modul în care, în octombrie 2023, din contul lui Vasile Moldoveanu a fost transferată suma de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.

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La detaliile tranzacției ar fi fost menționat că banii reprezintă un „împrumut”. Ulterior, Răzvan Leu a depus plângerea care a stat la baza deschiderii dosarului în care este anchetat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 29 septembrie 2026, măsura fiind dispusă de Curtea de Apel București și având caracter definitiv. Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, implicat în același dosar instrumentat de DIICOT.

Mai multe detalii despre arestarea lui Călin Georgescu pot fi găsite în articolul Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: poliția merge să îl încarcereze.