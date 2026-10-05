Pe scurt: Un șofer a fost prins cu un kilogram de cocaină ascuns lângă schimbătorul de viteze pe A1 și a fost arestat preventiv. Descoperă cum a acționat poliția.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant pe Autostrada A1, transportând aproximativ un kilogram de cocaină ascuns într-un compartiment special amenajat în mașină, lângă schimbătorul de viteze. Acțiunea a avut loc vineri, 2 octombrie 2026, când polițiștii au intervenit și au descoperit drogurile în urma unui flagrant.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reținerea bărbatului pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Conform DIICOT, substanțele stupefiante erau destinate comercializării, iar compartimentul special era amenajat pentru a ascunde drogurile în timpul transportului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șofer prins pe A1 cu un kilogram de cocaină: era ascunsă lângă schimbătorul de viteze — VIDEO

La o zi după flagrant, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Inspectoratul General al Poliției Române – Brigada Autostrăzi, Biroul de Poliție Autostrada A1.

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DIICOT a precizat că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Un caz similar de prindere în flagrant a unui dealer de droguri a avut loc recent și în Sibiu.