Pe scurt: Un bărbat din Sibiu a fost oprit pe un ATV neînmatriculat cu alcoolemie mare, iar un localnic din Gura Râului a fost depistat băut la volan. Poliția continuă cercetările.

Polițiștii din județul Sibiu au identificat, în ultimele zile, doi șoferi care au încălcat grav regulile de circulație.

Primul caz a avut loc sâmbătă, 3 octombrie 2026, în jurul orei 19:30, în localitatea Tălmaciu. Un bărbat de 41 de ani, domiciliat în Sibiu, a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un ATV neînmatriculat. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al doilea incident a fost înregistrat duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 09:00, la Gura Râului. Un localnic de 59 de ani a fost depistat conducând un autoturism, iar testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Ambii șoferi au fost conduși la unități medicale pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au deschis dosare penale și continuă cercetările pentru stabilirea măsurilor legale care se impun în aceste cazuri.

Astfel de acțiuni ale polițiștilor sibieni vin pe fondul intensificării controalelor rutiere în județ, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. În urmă cu aproximativ o lună, autoritățile au raportat un val de controale în Sibiu, soldat cu depistarea mai multor șoferi băuți, fără permis sau cu vehicule neînmatriculate.