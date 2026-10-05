Pe scurt:
Un accident pe strada Gării din Roșia a scos la iveală multiple infracțiuni comise de un tânăr de 24 de ani. Polițiștii au descoperit că nu avea permis și era sub influența alcoolului.
Un tânăr de 24 de ani din localitatea Roșia a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost reținut pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 30 octombrie, în jurul orei 19:00, pe strada Gării din Roșia.
Polițiștii au stabilit că tânărul a provocat un accident rutier după ce a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un localnic de 40 de ani. Cauza accidentului a fost nepăstrarea distanței de siguranță față de vehiculul din față.
În urma verificărilor, s-a constatat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, motocicleta pe care o conducea nu era înmatriculată sau înregistrată conform legii.
Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.
După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat în fața procurorilor, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Zona Roșia a mai fost implicată în accidente rutiere în ultimele luni, potrivit relatărilor anterioare.
Ultima oră
- Sibiu Opera Festival aduce pe scenă trei dintre cele mai iubite opere ale lui Verdi acum 21 de minute
- Public numeros la Cupa Mediașului: spectacol cu mii de cai putere pe Hula Bazne acum 36 de minute
- Greșeli comune la instalarea centralei pe gaz care îți pot anula garanția acum o oră
- Teroarea l-a dus în arest. O femeie poate răsufla ușurată acum o oră
- Tânărul din Roșia prins băut pe motocicleta va semna condica săptămânal la Poliție acum 2 ore