Pe scurt: Un sibian a ajuns în arest după ce și-a urmărit fosta parteneră, deși avea interdicție. Poliția a intervenit după ce femeia a cerut ajutor.

Un bărbat de 38 de ani din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție, violare de domiciliu și hărțuire.

Potrivit IPJ Sibiu, cazul a fost semnalat sâmbătă, 3 octombrie 2026, când o femeie de 39 de ani din municipiu a sesizat poliția că fostul concubin a contactat-o telefonic de mai multe ori și a pătruns în locuința sa fără consimțământ, deși exista un ordin de protecție emis împotriva acestuia.

Femeia a declarat că bărbatul a încălcat în mod repetat interdicțiile impuse de instanță, contactând-o insistent prin telefon și intrând în locuința ei fără acord. Ordinul de protecție fusese emis anterior pentru a o proteja de orice formă de apropiere sau comunicare din partea fostului concubin.

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Polițiștii au intervenit la adresa indicată și au constatat că bărbatul a încălcat prevederile ordinului de protecție. În urma verificărilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta nu este un caz izolat în județul Sibiu. În ultimele luni, mai multe persoane au fost reținute pentru încălcarea ordinelor de protecție, inclusiv în situații în care au contactat sau s-au apropiat de victime, deși aveau interdicție. Un exemplu recent este cazul unui bărbat care și-a amenințat concubina, deși avea ordin să stea la 100 de metri de ea, fiind reținut de poliție (detalii aici).