Pe scurt: Transportatorii cer ca amenzile TollRo să fie suspendate până la finalul perioadei de testare, din cauza deficiențelor tehnice care încă afectează sistemul.

FORT-IMM ROMÂNIA solicită prelungirea perioadei fără sancțiuni pentru utilizatorii TollRo până la 14 octombrie 2026, pe fondul problemelor tehnice care persistă în primele zile de funcționare ale noului sistem de taxare rutieră.

Potrivit Rador, FORT argumentează că sistemul TollRo încă se confruntă cu disfuncționalități majore, iar transportatorii nu ar trebui să fie penalizați pentru erori care nu le aparțin.

În primele zile de la lansarea TollRo, au fost raportate numeroase probleme tehnice, inclusiv dificultăți de comunicare cu sistemele RAR și DGPCI, erori privind datele de hartă și restricțiile de circulație, precum și deficiențe la procesarea plăților.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Utilizatorii au transmis sesizări legate de aceste disfuncționalități, iar o parte dintre ele au fost remediate, însă multe rămân în lucru.

CNAIR a recunoscut existența incidentelor tehnice și a anunțat că transportatorii afectați nu vor fi sancționați pentru problemele apărute, deși obligația de plată a TollRo rămâne valabilă. FORT-IMM ROMÂNIA consideră că această măsură trebuie menținută până la finalizarea perioadei de testare a sistemului.

Organizația subliniază că pilotarea publică a TollRo a început la 16 septembrie 2026 și, conform comunicărilor CNAIR, trebuie să dureze cel puțin patru săptămâni pentru a permite identificarea și remedierea neconformităților.

Acest interval se încheie pe 14 octombrie 2026, dată până la care FORT solicită ca transportatorii corecți și de bună-credință să nu fie amendați pentru deficiențele sistemului.

„Nu solicităm neplata TollRo. Solicităm ca transportatorii corecți și de bună-credință să nu fie amendați pentru deficiențele unui sistem aflat încă în perioada de testare și stabilizare”, se arată în mesajul FORT-IMM ROMÂNIA.

Organizația îndeamnă membrii să continue transmiterea oricăror probleme întâmpinate, însoțite de capturi de ecran, data, ora și numărul de înmatriculare.

FORT-IMM ROMÂNIA precizează că transportatorii respectă legea și achită taxa TollRo, însă nu consideră corect ca aceștia să fie sancționați pentru erorile generate de sistem. Subiectul a fost abordat și în alte intervenții publice, precum analiza problemelor TollRo din a doua zi de funcționare și apelul transportatorilor pentru modificarea urgentă a regulilor.