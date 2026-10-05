Pe scurt: Participanții vor învăța direct pe traseu cum să reacționeze la câinii de stână, cu sprijinul ghizilor și al localnicilor. Atelierul include și o degustare de bucate tradiționale.

Un atelier interactiv dedicat gestionării întâlnirilor cu câinii de stână va fi organizat de Anii Drumeției duminică, 11 octombrie, pe Via Transilvanica. Potrivit comunicatului transmis de organizatori, evenimentul își propune să răspundă uneia dintre cele mai frecvente temeri ale turiștilor care aleg potecile de munte: cum să reacționeze atunci când se întâlnesc cu câinii care păzesc stânele.

„De multe ori, câinii de stână pot fi mai periculoși decât animalele sălbatice, mai ales atunci când acționează în haită. Pot manifesta curaj și tendința de a ataca, în special atunci când întâlnesc grupuri mici de drumeți sau persoane care călătoresc singure. De aceea am gândit atelierul «Cum gestionăm relația cu câinii de pe traseu». Și ce loc mai bun am fi putut găsi pentru a-l organiza decât o stână, unde avem chiar «materialul» necesar pentru a pune în practică ceea ce am învățat: cum să negociem cu câinii”, a explicat Dumitru Troancă, ghid Anii Drumeției.

Participanții vor avea ocazia să aplice direct cunoștințele dobândite, întrucât traseul include un popas la stâna de pe coline a baciului Florin Coșorean, în zona comunei Laslea. Aici, primii care îi vor întâmpina vor fi chiar câinii care păzesc stâna, oferind contextul ideal pentru exerciții practice de interacțiune și gestionare a situațiilor reale.

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„După ce vom «negocia» cu aceștia și îi vom convinge că nu reprezentăm un pericol pentru stâna pe care o păzesc, ne vom așeza la povești cu gazdele. Vom face aici o pauză mai lungă, pentru că familia Coșorean ne va pregăti și o gustare din bucate tradiționale”, a mai precizat Dumitru Troancă.

Atelierul va dura aproximativ 9 ore, iar traseul propus are o lungime de 12 kilometri, cu un nivel de dificultate ușor spre mediu. Plecarea se va face cu autoturismele din parcarea magazinului Kaufland de pe Calea Șurii Mici.

Taxa de participare este de 80 de lei pentru adulți, 40 de lei pentru elevi și studenți, 20 de lei pentru copiii cu vârste între 6 și 11 ani, iar copiii sub 6 ani, însoțiți de un adult, pot participa gratuit.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu, având ca scop îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ și promovarea activităților de ecoturism. Subiectul gestionării întâlnirilor cu câinii de stână a mai fost abordat și în alte inițiative locale, după cum arată și un articol anterior publicat de Ora de Sibiu.

Informațiile despre atelier au fost transmise de organizatori printr-un comunicat de presă.