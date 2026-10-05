Prima ediție a evenimentului reunește brandingul, cultura organizațională, diplomația și experiențele aplicate într-o seară dedicată Etichetei de Business și reputației personale, organizaționale și de oraș.

Au rămas două săptămâni până când Sibiul găzduiește prima ediție Codul Bunelor Afaceri, primul eveniment din România dedicat Etichetei de Business și reputației personale, organizaționale și de oraș. Întâlnirea are loc pe 20 octombrie 2026, de la ora 17:00, la Odissea Events Hall.

Momentul vine într-un context în care companiile nu își mai scriu singure povestea. Raportul Global RepTrak 2026 descrie reputația actuală drept una „multiplayer”: angajații, clienții, comunitățile, creatorii și sistemele de inteligență artificială participă la construirea și răspândirea ei. Comunicarea poate amplifica un brand, dar experiența oamenilor decide ce merită spus mai departe.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ultimele două săptămâni până la Codul Bunelor Afaceri: Bogdan Brînzaș și Doru Șupeală vin la Sibiu — VIDEO

Bogdan Brînzaș: crește brandul sau doar imaginea lui?

Bogdan Brînzaș, keynote speaker al evenimentului, a fondat în 1994 prima agenție de branding din România. După mai bine de trei decenii de lucru în domeniu, vorbește la Sibiu despre „Organizațiile axate pe expansiune agresivă de imagine vs cele bazate pe construcție organică”.

Practician, consultant și autor al volumului Brand România: Marea evadare dintre Miorița și Dracula, Bogdan Brînzaș pune față în față două moduri de creștere: vizibilitatea obținută rapid și construcția capabilă să susțină un brand dincolo de campanii.

Doru Șupeală: când cultura companiei ajunge în spațiul public

Doru Șupeală, creatorul Hacking Work și PozitiVești, aduce în prim-plan experiențele care ies din interiorul organizațiilor și ajung să le definească imaginea publică.

Ce spune o companie despre sine ține de comunicare. Ce spun oamenii după ce au lucrat în interiorul ei intră deja în reputație. Din poveștile, tensiunile și practicile organizaționale care ajung la Hacking Work, Doru Șupeală construiește o perspectivă directă asupra relației dintre cultura internă, leadership și încrederea publică.

„Am construit această ediție în jurul unor perspective care pot intra în dialog, nu al unor discursuri izolate. Bogdan Brînzaș aduce diferența dintre vizibilitate și construcție, iar Doru Șupeală aduce diferența dintre cultura declarată și cea povestită de oameni. Împreună, deschid o conversație pe care companiile nu o mai pot trata doar ca pe un exercițiu de comunicare.”

Delia Pușcă, fondator BE Remarkable și organizator

Din public, în proces: Speed Branding

Codul Bunelor Afaceri nu rămâne o succesiune de discursuri. Printr-o experiență de Speed Branding, ideile circulă în sală, perspectivele se întâlnesc, iar participanții intră direct în proces.

Momentul este construit de Bogdan Grigore, fondator IAF România și Facilitare.ro, facilitator și practician de improvizație aplicată în business, cu peste 20 de ani de experiență în lucrul cu grupuri. Formatul mută accentul de la simpla audiție la participare: fiecare participant lucrează cu perspectivele unei întregi săli și pleacă din experiență cu cel puțin o idee pe care o poate aplica în propriul context profesional.

Masa Bunelor Afaceri: aceeași temă, realități profesionale diferite

Bunele maniere profesionale nu arată la fel într-un proiect de arhitectură, într-o tranzacție imobiliară, într-o discuție financiară, într-un proces de recrutare sau într-o companie tehnică. De aceea, Masa Bunelor Afaceri reunește profesioniști din domenii diferite și privește conduita profesională acolo unde ea devine concretă: în relația cu un client, un candidat, un coleg, un partener sau o comunitate.

Real estate, arhitectură, finanțe, industrie, employer branding și tehnologie intră în aceeași conversație, fiecare cu propriile situații, dileme și standarde.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ultimele două săptămâni până la Codul Bunelor Afaceri: Bogdan Brînzaș și Doru Șupeală vin la Sibiu — VIDEO 2

De la reputația unei organizații la imaginea unui oraș

Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria și Ambasador de Onoare al Sibiului, deschide perspectiva diplomației asupra felului în care oamenii, cultura și companiile devin cartea de vizită a unei comunități dincolo de granițe.

Conversația despre Sibiu și reputația sa îi include și pe Astrid Fodor, Nicu Ștefănuță și Ana Bugneriu, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității locale.

În premieră: primul ghid românesc dedicat bunelor maniere personale și profesionale

În cadrul evenimentului, Delia Pușcă anunță în premieră ghidul Fii remarcabil. Trăiește cu eleganță, disponibil pentru achiziție la fața locului.

„Am scris acest ghid ca să aduc eticheta mai aproape de viața reală și să arăt că eleganța nu înseamnă perfecțiune, ci atenție, claritate și bun-simț. Este începutul unei misiuni pe care o voi continua ori de câte ori voi avea ocazia. Iar dacă ghidul va schimba măcar felul în care un om îl face pe altul să se simtă, atunci și-a îndeplinit rostul.”

Delia Pușcă

Înscrieri: beremarkable.ro/codul-bunelor- afaceri/

Comunitatea Codul Bunelor Afaceri

Printre companiile care s-au alăturat comunității profesionale construite în jurul bunelor maniere se numără Dwelling Study Department · Kiwi Finance · ODU · Retrasib · Keller Williams · Papervee · Hug the Plate · Delight Social Flavors.