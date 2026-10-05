Pe scurt: Consiliul Județean Sibiu pune accent pe rolul dascălilor și pe nevoia de digitalizare și infrastructură modernă în școli, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației.

Consiliul Județean Sibiu a marcat luni, 5 octombrie 2026, Ziua Mondială a Educației printr-un mesaj adresat elevilor, profesorilor și părinților, potrivit postării oficiale pe Facebook.

Reprezentanții instituției au subliniat că o educație performantă are nevoie de două elemente esențiale: profesori implicați și pasionați de ceea ce fac, dar și condiții moderne pentru ca elevii să poată învăța și să se dezvolte.

„O educație performantă are nevoie de două lucruri care trebuie să meargă împreună: dascăli implicați, pasionați de ceea ce fac, și condiții moderne în care copiii să poată învăța și să se dezvolte”, se arată în mesaj.

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Consiliul Județean Sibiu a evidențiat importanța școlilor moderne, a tehnologiei, digitalizării și a laboratoarelor adaptate generațiilor actuale.

„Alături de oameni dedicați, avem nevoie de școli moderne, tehnologie, digitalizare, laboratoare și instrumente de învățare adaptate generațiilor de astăzi”, au transmis reprezentanții instituției.

Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a subliniat responsabilitatea administrației de a transforma dorința părinților pentru un viitor mai bun al copiilor în investiții concrete în educație.

„Ca părinți, ne dorim pentru copiii noștri tot ce este mai bun. Iar ca administrație, avem responsabilitatea de a transforma această dorință în investiții care să le ofere oportunități și condiții cât mai bune pentru educație”, a declarat Daniela Cimpean.

Cu această ocazie, Consiliul Județean Sibiu a transmis mulțumiri profesorilor pentru răbdare, implicare și pentru fiecare copil pe care îl încurajează să-și descopere potențialul.

„Astăzi le mulțumesc dascălilor pentru răbdare, implicare și pentru fiecare copil pe care îl încurajează să-și descopere potențialul”, a adăugat Daniela Cimpean.

Mesajul vine în contextul unor discuții la nivel național despre digitalizarea educației și modernizarea infrastructurii școlare, teme abordate și în regulile pentru inspecțiile profesorilor și în dezbaterea privind analfabetismul funcțional în rândul elevilor.