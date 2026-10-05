Pe scurt: La Cisnădie, pensionarii au fost în centrul atenției, bucurându-se de o zi specială cu zâmbete și momente de apreciere.

Ziua Pensionarilor a fost sărbătorită la Cisnădie, unde seniorii orașului au avut parte de o zi dedicată lor, cu momente de bucurie, revederi și recunoștință pentru rolul pe care l-au avut în dezvoltarea comunității.

Potrivit Primăriei Orașului Cisnădie, evenimentul a fost un prilej de a-i aduce împreună pe cei care, prin munca și experiența lor, au contribuit de-a lungul anilor la ceea ce reprezintă astăzi Cisnădia.

Organizatorii au transmis că seniorii sunt considerați păstrători ai amintirilor, valorilor și tradițiilor locale, fiind o parte esențială din povestea orașului. Participanții au fost întâmpinați cu muzică, zâmbete și momente petrecute împreună, într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Primăria Cisnădie a mulțumit tuturor celor prezenți și și-a exprimat speranța că această zi a adus bucurie și apreciere pentru cei care au pus bazele comunității. În județul Sibiu, numărul pensionarilor rămâne semnificativ, iar astfel de evenimente subliniază importanța lor în viața locală.