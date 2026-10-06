UPDATE 2: Șoferul TIR-ului a fost extras în siguranță de salvatorii vâlceni și predat, conștient și cooperant, echipajului SAJ Vâlcea. La fața locului nu mai sunt înregistrate scurgeri de carburanți.

UPDATE: În accident este implicat un singur autocamion frigorific. Pentru siguranța populației, până la finalizarea operațiunilor specifice, toate persoanele aflate pe o rază de 200 de metri au fost evacuate.

Echipajele de intervenție acționează pentru extragerea persoanei din cabina autocamionului, concomitent cu asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

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Traficul rutier este blocat total

STIRE INIȚAILĂ:

Un TIR a făcut ravagii pe Valea Oltului, după ce a intrat astăzi, 6 octombrie 2026, în jurul orei 13:45, într-o benzinărie din Călimănești și a rupt una dintre pompele de alimentare.

La fața locului au intervenit polițiști și pompieri militari din cadrul ISU Vâlcea, care desfășoară activități pentru înlăturarea oricărui pericol și gestionarea situației.

În urma impactului, una dintre pompele de alimentare a fost distrusă, iar zona a fost securizată pentru a preveni orice pericol.

Traficul rutier este blocat temporar, pentru ca echipajele de intervenție să poată acționa în condiții de siguranță.

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident grav pe Valea Oltului: un TIR a intrat în plin într-o benzinărie la Căciulata — VIDEO