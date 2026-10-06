În dimineața zilei de 6 octombrie 2026, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu reprezentanții Petrom, au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 7, în zona Brezoi, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de oboseala accentuată și adormirea la volan.

Acțiunea s-a adresat în special conducătorilor auto aflați în tranzit, inclusiv celor care conduceau autovehicule înmatriculate în alte state.

În cadrul activității, polițiștii au verificat respectarea obligației de a purta centura de siguranță și a prevederilor legale privind utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Acțiunea a fost desfășurată și în contextul campaniei „FOCUS ON THE ROAD”.

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Totodată, conducătorii auto au primit recomandări privind prevenirea oboselii la volan și au fost informați cu privire la riscurile pe care le implică șofatul în stare de oboseală sau somnolență.

Polițiștii recomandă șoferilor să pornească la drum doar după ce s-au odihnit suficient, să facă pauze regulate în cazul deplasărilor pe distanțe lungi și să oprească într-un loc sigur la primele semne de oboseală sau somnolență.

De asemenea, este recomandată purtarea permanentă a centurii de siguranță și evitarea folosirii telefonului mobil în timpul conducerii, acesta fiind un important factor de distragere a atenției.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că va continua activitățile preventive și de control în trafic, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și prevenirii accidentelor.