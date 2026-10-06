Adrian Ordean, unul dintre cei mai mari muzicieni români, și-a sărbătorit cei 55 de ani de activitate acasă, în orașul său natal: Sibiu. Sala Centrului Cultural „Ion Besoiu” a fost plină, iar publicul s-a ridicat în picioare pentru artist.

În 2 octombrie a avut loc, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu, Concertul Aniversar „55 de ani de muzică – Adrian Ordean”. Evenimentul a fost cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.

Fanii s-au bucurat de recitalurile extraordinare susținute de invitații speciali: Compact, Dida Drăgan, A.S.I.A, Amadeus, Riff, Taylor, Dominique Simionescu, Adrian Orlea, Gabi Nicolau, Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu, Iulia Perpelea, Rodica Popa Comănciu, Ovidiu Alexandru Stan, Jessica Maria Coțofană și elevii Studioului „Domy Music Star” și ai Palatului Copiilor Sibiu. Concertul a fost prezentat de Bianca Bucă.

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Seara a marcat și cei 17 ani de activitate artistică ai Dominiquei Simionescu, iar atât Adrian Ordean, cât și publicul au avut parte de o surpriză: artistul Ricky Dandel a venit special la Sibiu pentru acest eveniment.

În aceeași zi au fost lansate două albume: Albumul Aniversar al maestrului Adrian Ordean, care cuprinde unele dintre cele mai frumoase hituri ale sale cu diferiți artiști, și albumul „Nu știu ce va fi mâine”, o colaborare între doi sibieni – Adrian Ordean și Dominique Simionescu.

Tot cu ocazia marelui concert au fost organizate alte două spectacole, la Rășinari și la Avrig, unde publicul a ascultat muzica lui Adrian Ordean în interpretarea invitaților speciali: Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu, Antonia Zberchea, trupa Mocressia, elevii Studioului de Canto „Domy Music Star” și grupul „Balada” de la Palatul Copiilor Sibiu. Evenimentele au fost prezentate de Evellyn Rigo.

„După ani și ani”, Adrian Ordean a revenit acasă pentru a cânta prietenilor săi din Sibiu, dar și din țară. Cu multe emoții, publicul s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe unul dintre oamenii care au făcut orașul Sibiu mândru.

„La mulți ani, Adrian Ordean, și vă mulțumim pentru toată muzica frumoasă pe care ne-ați dăruit-o!”, transmit organizatorii, Asociația „Domy Music Star” Sibiu.