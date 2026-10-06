Pe scurt: Două nave comerciale au fost atacate cu drone în largul Bulgariei, una s-a scufundat, iar echipajul celeilalte a fost salvat. Autoritățile bulgare investighează incidentul.

O operațiune de salvare de amploare se desfășoară pe Marea Neagră, la est de Capul Sveti Atanas și de orașul Byala, după un atac cu drone asupra unor nave comerciale.

Potrivit HotNews.ro, incidentul reprezintă primul atac de acest tip asupra navelor din zona economică exclusivă a Bulgariei.

Feribotul bulgar DIOSCURIA a fost implicat direct în operațiunea de salvare, fiind redirecționat pentru a acorda asistență marinarilor aflați în pericol. În urma atacului, la bordul navei ABLE (IMO: 9001136), sub pavilion din Palau, a izbucnit un incendiu. Întregul echipaj, format din 18 membri, a fost evacuat cu succes și preluat la bordul feribotului DIOSCURIA.

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O altă navă, sub pavilion togolez, a suferit avarii majore și s-a scufundat

O altă navă, sub pavilion togolez, a suferit avarii majore și s-a scufundat. Potrivit lui Roumen Nikolov, directorul Centrului de coordonare a operațiunilor de salvare maritimă din Varna, citat de radioul public BNR, echipajul acestei nave este dat dispărut, în timp ce echipajul celeilalte nave a fost salvat.

Operațiunea de salvare are loc la aproximativ 80 de mile marine (150 km) la est de orașul Byala, conform BNR. Site-ul specializat Maritime.bg a relatat că nava sub pavilion togolez s-a scufundat după ce a fost grav avariată, iar la bordul navei sub pavilion din Palau a izbucnit un incendiu, echipajul fiind evacuat de feribotul bulgar.

Deocamdată nu este clar cine se află în spatele atacului, iar guvernul de la Sofia a refuzat să comenteze. Prim-ministrul Rumen Radev a convocat marți, 6 octombrie 2026, o ședință cu ministerele cheie și serviciile de securitate pentru a analiza situația, urmând să emită o declarație oficială.

Noile incidente vin la scurt timp după ce nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită luni, 5 octombrie 2026, de o dronă în largul Mării Negre, în apropierea platformei Pescăruș, operată de OMV Petrom.

Nava a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat, intervenția autorităților române ducând la salvarea a 11 membri ai echipajului, însă doi oameni au murit, potrivit MAI.

Aceste atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră ridică noi semne de întrebare privind securitatea maritimă în regiune. Un incident similar, soldat cu victime, a avut loc și în urmă cu două luni, când o dronă a căzut printre turiști pe o plajă de la Marea Neagră (Momente de panică pe o plajă de la Marea Neagră: 3 morți după ce o dronă a căzut printre turiști).