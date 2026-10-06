Sibianul în vârstă de 72 de ani, care s-a accidentat, luni seara, după ce a căzut dintr-o căruță la Săliște, a fost internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu.
Bărbatul a fost dus la UPU în jurul orei 19:30, unde a fost evaluat de medici. Ulterior, omul a fost internat pe secția de Neurochirurgie, unde se află și în prezent.
„Pacientul a fost preluat de UPU în data de 5 octombrie și după efectuarea investigațiilor medicale, a fost internat pe Secția de Neurochirurgie. Se continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.
Vă reamintim că, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o căruță pe strada Luncii, un bărbat, în vârstă de 72 de ani, localnic, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra atelajului hipo, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat într-un șanț. În urma impactului, bărbatul ar fi fost proiectat din atelaj. (DETALII AICI)
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