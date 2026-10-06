Sibianul în vârstă de 72 de ani, care s-a accidentat, luni seara, după ce a căzut dintr-o căruță la Săliște, a fost internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu.

Bărbatul a fost dus la UPU în jurul orei 19:30, unde a fost evaluat de medici. Ulterior, omul a fost internat pe secția de Neurochirurgie, unde se află și în prezent.

„Pacientul a fost preluat de UPU în data de 5 octombrie și după efectuarea investigațiilor medicale, a fost internat pe Secția de Neurochirurgie. Se continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

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Vă reamintim că, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o căruță pe strada Luncii, un bărbat, în vârstă de 72 de ani, localnic, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra atelajului hipo, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat într-un șanț. În urma impactului, bărbatul ar fi fost proiectat din atelaj. (DETALII AICI)