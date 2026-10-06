Pe scurt: Un tramvai din Sevilla va purta imagini cu cele mai cunoscute destinații din România, într-o campanie care ar putea ajunge la peste 70 de milioane de expuneri.

România va fi promovată timp de patru săptămâni în centrul orașului Sevilla, printr-o campanie outdoor derulată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), potrivit Mediafax.

În perioada 5 octombrie–1 noiembrie 2026, un tramvai de pe traseul Metrocentro va fi colantat integral cu imagini reprezentative pentru turismul românesc.

Conceptul vizual al campaniei „Rumanía inspira” include opt obiective și peisaje din România: Sarmizegetusa Regia, Masa Tăcerii, porți tradiționale din Bucovina, satul Biertan, Castelul Peleș, Delta Dunării, Creasta Cocoșului din Maramureș și Transfăgărășanul. Imaginile sunt însoțite de logo-ul turistic național și de un cod QR care permite accesarea unei broșuri de promovare a României în limba spaniolă.

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Tramvaiul colantat va circula prin zone turistice centrale din Sevilla

Tramvaiul va circula pe ruta Metrocentro, care traversează zone centrale precum Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez și bulevardul San Fernando. Acest traseu trece prin apropierea unor obiective turistice importante ale Sevillei, printre care Catedrala, Arhivele Indiilor și Palatul Alcázar.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat:

„Este nevoie să fim prezenți pe piețele externe. Nu este suficient să avem locuri frumoase. Trebuie să le facem cunoscute și să le dăm turiștilor motive să vină, să stea mai mult și să descopere România. Campania din Sevilla este parte dintr-un efort mai larg de a fi prezenți acolo unde se aleg destinațiile. Pentru ca acest efort să aibă continuitate și să dea rezultate, avem nevoie și de instrumente de politică publică pentru incoming: de la reluarea primei acordate agențiilor care aduc turiști în țară până la înființarea OMD-ului național.”

Campania ar putea atinge peste 70 de milioane de expuneri publicitare

Conform datelor companiei Promedios, care gestionează spațiile publicitare de pe transportul public din Sevilla, 91% dintre locuitorii orașului se deplasează pe jos și petrec între una și patru ore pe zi în spațiul public, iar 82% dintre aceștia observă și rețin publicitatea de pe mijloacele de transport în comun.

MEDAT estimează că, pe durata celor patru săptămâni, campania ar putea genera aproximativ 71,7 milioane de expuneri publicitare în rândul populației de peste 16 ani.

Spania este una dintre piețele importante pentru turismul românesc, ocupând locul opt în clasamentul țărilor de proveniență a turiștilor străini în România. Autoritățile consideră această piață o prioritate pentru promovare.

După campania din Sevilla, România va participa în această toamnă la târgul internațional de turism IBTM Barcelona – Incentives, Business Travel & Meetings, unde MEDAT va avea un stand național, alături de 20 de operatori economici și opt asociații, federații profesionale, organizații de management al destinației și reprezentanți ai autorităților locale.

„Rumanía inspira” este a doua campanie de promovare a turismului românesc organizată în Sevilla. În 2022, România a fost prezentată în oraș prin 12 panouri stradale și cinci panouri digitale cu materiale video.