Halele stației de sortare a deșeurilor de la Șura Mică (Rusciori) au rămas cu acoperișurile prăbușite și cu structura metalică răsucită după incendiul izbucnit joi seară și lichidat abia luni, după aproape patru zile. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, iar pagubele nu au fost evaluate.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini aeriene cu halele prăbușite și structura metalică răsucită la Șura Mică

Ce arată imaginile filmate cu drona

Filmările făcute luni după-amiază de echipa Ora de Sibiu arată cât de mare e distrugerea. Mai multe hale metalice s-au prăbușit sau sunt deformate de căldură. Tablele de acoperiș atârnă peste scheletul contorsionat, iar pe jos, printre resturi, se văd bălți mari de apă neagră.

Printre resturi lucrează utilaje: un excavator și un încărcător frontal mută deșeurile arse. Pe platformă au rămas movile de deșeuri carbonizate, iar o autospecială a pompierilor era încă în poziție. Una dintre hale, cea în care se depozitau deșeuri, a rămas în picioare.

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O parte dintre hale au rezistat, altele s-au prăbușit. Foto: Ora de Sibiu Pompierii au rămas pe platformă și luni, după lichidarea incendiului. Foto: Ora de Sibiu Utilajele mută deșeurile arse de pe platformă. Foto: Ora de Sibiu Structura metalică a halelor este deformată de căldură. Foto: Ora de Sibiu Deșeuri carbonizate rămase în fața halelor afectate. Foto: Ora de Sibiu Bălți de apă neagră s-au format pe platforma stației. Foto: Ora de Sibiu Hala în care se depozitau deșeuri a rămas în picioare. Foto: Ora de Sibiu Stația de sortare de la Șura Mică, văzută de sus. Foto: Ora de Sibiu

Cum a decurs intervenția

Potrivit ISU Sibiu, flăcările au pornit pe aproximativ 200 de metri pătrați, dar la sosirea pompierilor focul cuprinsese deja circa 700 de metri pătrați. Din cauza fumului dens, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din Șura Mică și din Sibiu. Cantitatea mare de mase plastice a întreținut arderea. Forțele au fost suplimentate cu echipaje din județele vecine, între care două autospeciale de la ISU Brașov, iar la fața locului a fost instalat un punct de comandă mobil. Am relatat totul minut cu minut în joi seară.

Peste 80 de pompieri au lucrat la stingere, iar incendiul a fost declarat localizat înainte de miezul nopții de joi spre vineri. Vineri dimineață focul mai ardea cu flacără, cu trei autospeciale, o autocisternă și 25 de cadre la fața locului. Luni, ISU a anunțat că incendiul a fost lichidat. Pompierii au rămas pe platformă pentru îndepărtarea efectelor și pentru verificarea unor „eventuale focare ascunse”.

Ce se știe despre cauză și pagube

ISU Sibiu spune că lucrează la stabilirea cauzei probabile și va comunica detalii despre cauză și pagube după ce le stabilește. Până acum, autoritățile nu au făcut publică nicio ipoteză.

Compania Soma Salubrizare, care operează stația, a transmis că a fost afectată hala de stocare cu baloți de materiale reciclabile deja sortate, în principal plastic și hârtie-carton, pregătite pentru livrare. Firma spune că o parte din echipamente au fost salvate și că stația a funcționat la capacitate redusă pe toată perioada. Compania a precizat și că este al optulea incendiu cu care se confruntă.

Ce înseamnă cifrele despre aer, pe înțelesul tuturor

Direcția Județeană de Mediu (DJM) a măsurat calitatea aerului cu un autolaborator amplasat la circa 500 de metri de incendiu, între zona industrială vest și stația de sortare. Aparatul a urmărit, printre altele, particulele fine din fum, numite PM10, și gazele rezultate din ardere.

Ce sunt particulele PM10. Sunt bucățele minuscule de funingine și praf din fum, de cel puțin cinci ori mai subțiri decât un fir de păr. Fiind atât de mici, intră ușor în căile respiratorii și pot irita ochii, gâtul și plămânii, mai ales la copii, la vârstnici și la oamenii cu astm sau alte probleme respiratorii.

Ce înseamnă „µg/m³”. Este cantitatea de particule dintr-un metru cub de aer, adică un cub cu latura de un metru, măsurată în micrograme. Un microgram este a milioana parte dintr-un gram, așa că 50 de micrograme cântăresc cam cât un singur grăunte de sare fină.

Cum stăteau lucrurile lângă incendiu. Legea (nr. 104/2011) fixează limita la 50 µg/m³, dar ca medie pe 24 de ore, iar depășirea este permisă de cel mult 35 de ori pe an. Lângă incendiu, media orelor monitorizate, noaptea și dimineața, a fost de 58,32 µg/m³, față de 21,39 µg/m³ la stația fixă din Sibiu, adică aproape de trei ori mai mult. Cel mai încărcat a fost aerul vineri la ora 01:00, cu 87,57 µg/m³, de peste patru ori media orașului din aceeași perioadă. Până la ora 06:00, valoarea coborâse la 23,47 µg/m³, aproape de nivelul obișnuit din oraș.

Înseamnă asta că aerul din Sibiu a fost periculos? Nu se poate spune doar din aceste cifre. Măsurătoarea s-a făcut la 500 de metri de focar, nu în cartierele orașului. Apoi, 58,32 nu este media oficială pe 24 de ore, ci media orelor monitorizate. DJM precizează că valorile orare intră în calculul mediei zilnice, care contează pentru limita legală. Așa cum o singură notă mare nu schimbă media anului, nici o oră cu valori ridicate nu hotărăște singură cum a fost ziua. Ca regulă generală, în astfel de situații autoritățile recomandă evitarea activităților în aer liber în zonele în care fumul sau mirosul sunt puternice.

Gazele rezultate din ardere. Dioxidul de azot (NO2) a avut media de 40,68 µg/m³ și un vârf de 56,15 µg/m³, vineri la ora 08:00. Este un gaz care iese și din eșapamentele mașinilor, iar limita orară legală este de 200 µg/m³, adică de peste trei ori mai mare decât vârful măsurat. Oxizii de azot (NOx), un grup de gaze din care face parte și NO2, au avut media de 73,38 µg/m³ și un maxim de 151,28 µg/m³, la ora 09:00.

Autolaboratorul rămâne în zonă până la lichidarea incendiului și încă cel puțin 48 de ore după aceea, iar datele de până acum sunt preliminare. Raportul DJM, pe larg, aici. Despre poluarea măsurată de specialiști am scris tot vineri.