Usturimea, presiunea pelvină sau nevoia frecventă de a urina pot transforma rapid o zi obișnuită într-un disconfort continuu. În astfel de momente, un ceai sau un produs fitoterapeutic ajută la calmarea căilor urinare, cu condiția să alegi forma potrivită, să te hidratezi corespunzător și să respecți dozele recomandate.

Gama Fares include opțiuni adaptate oricărui stil de viață, de la capsule rapid de administrat, la soluții sub formă de picături sau ceaiuri tradiționale. Deși remediile din plante ajută în formele ușoare și necomplicate, simptomele severe precum febra, durerile lombare sau prezența sângelui în urină necesită o evaluare medicală.

Comparația suplimentelor pentru infecții urinare din oferta Fares urmărește forma de prezentare, ingredientele active, modul de administrare, dozajul pe categorii de vârstă, durata curei și limitările practice.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

1. Biomicin urinar, A20, 15 capsule moi

Sursa foto: Fares.ro

Biomicin urinar A20 este un produs antibacterian și dezinfectant urinar natural sub formă de capsule moi. Se adresează adulților și adolescenților care preferă o administrare compactă, fără a pregăti infuzii zilnic.

Ingrediente și formulă: O capsulă conține 145 mg ulei de floarea-soarelui, 90 mg ulei esențial de șovârv, 5 mg ulei de scorțișoară, 5 mg ulei de cimbru și 5 mg extract uleios de salvie.

O capsulă conține 145 mg ulei de floarea-soarelui, 90 mg ulei esențial de șovârv, 5 mg ulei de scorțișoară, 5 mg ulei de cimbru și 5 mg extract uleios de salvie. Mod de administrare și dozaj: Se ia la o oră după masă. Copiii de 10-14 ani iau câte o capsulă de 2 ori pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau câte o capsulă de 3 ori pe zi.

Se ia la o oră după masă. Copiii de 10-14 ani iau câte o capsulă de 2 ori pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau câte o capsulă de 3 ori pe zi. Durata curei: Cura durează 7-10 zile, putând ajunge la 20 de zile la recomandarea medicului.

Este potrivit pentru persoane active care caută un produs ușor de transportat. Administrarea după masă este esențială pentru protecția gastrică.

2. Diurosept cu merișor, U68, 63 capsule

Sursa foto: Fares.ro

Diurosept cu merișor U68 este un dezinfectant urinar în capsule, gândit pentru o cură de câteva săptămâni. Formula cu extract de merișor, ienupăr și măslin se adresează celor care doresc o administrare simplă.

Ingrediente și formulă: Conține 200 mg extract uscat de merișor (min. 30% proantocianidine), 60 mg fructe de ienupăr, 40 mg extract de măslin (min. 10% oleuropeină), cuișoare, călțunași și afin.

Conține 200 mg extract uscat de merișor (min. 30% proantocianidine), 60 mg fructe de ienupăr, 40 mg extract de măslin (min. 10% oleuropeină), cuișoare, călțunași și afin. Mod de administrare și dozaj: Capsulele se iau între mese. Copiii de 6-14 ani iau o capsulă de 2 ori pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau o capsulă de 3 ori pe zi.

Capsulele se iau între mese. Copiii de 6-14 ani iau o capsulă de 2 ori pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau o capsulă de 3 ori pe zi. Durata curei: Tratamentul durează 3-6 săptămâni și se poate repeta după două săptămâni de pauză.

Este opțiunea ideală pentru cei care călătoresc des sau lucrează la birou și doresc o cură mai lungă de protecție urinară.

3. Diurosept cu D-manoză, U72, 30 capsule gastrorezistente

Sursa foto: Fares.ro

Diurosept cu D-manoză U72 este un dezinfectant urinar cu capsule gastrorezistente. Învelișul enteric protejează ingredientele de aciditatea gastrică, eliberându-le direct în intestinul subțire.

Ingrediente și formulă: Conține 340 mg D-manoză, 200 mg extract uscat de merișor, 40 mg extract de măslin, 40 mg cuișoare și 30 mg fructe de ienupăr.

Conține 340 mg D-manoză, 200 mg extract uscat de merișor, 40 mg extract de măslin, 40 mg cuișoare și 30 mg fructe de ienupăr. Mod de administrare și dozaj: Se iau în timpul mesei. Copiii de 6-14 ani iau 1 capsulă pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau 2-3 capsule pe zi.

Se iau în timpul mesei. Copiii de 6-14 ani iau 1 capsulă pe zi, iar adulții și adolescenții peste 14 ani iau 2-3 capsule pe zi. Durata curei: Durata standard este de 10 zile, cu prelungire posibilă până la 6 săptămâni (1-2 capsule pe zi).

Se adresează persoanelor care preferă administrarea în timpul mesei pentru un confort digestiv sporit.

4. Renalex, U65, soluție

Renalex U65 este o soluție în picături, destinată persoanelor care se confruntă cu probleme asociate microlitiazei sau litiazei renale. Forma lichidă permite ajustarea dozei și o absorbție rapidă.

Ingrediente și formulă: Conține alfa-pinen, beta-pinen, camfen, 1,8-cineol, borneol, anetol, fenconă și ulei de floarea-soarelui.

Conține alfa-pinen, beta-pinen, camfen, 1,8-cineol, borneol, anetol, fenconă și ulei de floarea-soarelui. Mod de administrare și dozaj: Se pun câteva picături pe zahăr sau pâine, între mese. Doza uzuală este de 3-5 picături de 4-5 ori pe zi. În crize se pot lua până la 10 picături.

Se pun câteva picături pe zahăr sau pâine, între mese. Doza uzuală este de 3-5 picături de 4-5 ori pe zi. În crize se pot lua până la 10 picături. Durata curei: Cura se face 15 zile pe lună, timp de 3-4 luni, cu pauză de o lună.

Este util celor cu istoric de calculi urinari, necesitând atenție la numărarea picăturilor.

5. Diurosept, U60, ceai la plic

Diurosept U60 este un ceai la plic cu formulă complexă, folosit pentru susținerea diurezei și dezinfectarea căilor urinare. Este potrivit pentru persoanele care doresc să combine diureza cu hidratarea.

Ingrediente și formulă: Conține frunze de merișor 20%, mesteacăn 15%, codițe de cireșe 15%, muguri de plop 10%, coada-calului 10%, ienupăr 10%, porumbar 5%, pir 5%, mătase de porumb 5% și lavandă 5%.

Conține frunze de merișor 20%, mesteacăn 15%, codițe de cireșe 15%, muguri de plop 10%, coada-calului 10%, ienupăr 10%, porumbar 5%, pir 5%, mătase de porumb 5% și lavandă 5%. Mod de preparare și dozaj: Un plic se infuzează 10 minute în 200 ml apă fiartă. Copiii de 3-12 ani beau 2-3 căni pe zi, iar adulții beau 4-6 căni pe zi, între mese.

Un plic se infuzează 10 minute în 200 ml apă fiartă. Copiii de 3-12 ani beau 2-3 căni pe zi, iar adulții beau 4-6 căni pe zi, între mese. Durata curei: Cura durează 1-3 luni, cu o pauză de o lună.

Rămâne alegerea excelentă pentru cei care doresc un aport crescut de lichide zilnic.

6. Biomicin urinar, U64, ceai la plic

Biomicin urinar U64 este un ceai la plic cu o formulă amplă dezinfectantă. Se adresează adulților și copiilor peste 3 ani care preferă o infuzie bogată în plante aromatice.

Ingrediente și formulă: Conține strugurii-ursului 15%, șovârv 10%, busuioc 10%, scorțișoară 10%, salvie 10%, pătrunjel 10%, brusture 10%, merișor 5%, măslin 5%, ienupăr 5%, cimbru 5% și cuișoare 5%.

Conține strugurii-ursului 15%, șovârv 10%, busuioc 10%, scorțișoară 10%, salvie 10%, pătrunjel 10%, brusture 10%, merișor 5%, măslin 5%, ienupăr 5%, cimbru 5% și cuișoare 5%. Mod de preparare și dozaj: Plicul se infuzează 10 minute în 200 ml apă clocotită. Copiii de 3-12 ani beau 1-2 căni pe zi, iar adulții 3-4 căni pe zi, între mese.

Plicul se infuzează 10 minute în 200 ml apă clocotită. Copiii de 3-12 ani beau 1-2 căni pe zi, iar adulții 3-4 căni pe zi, între mese. Durata curei: Cura durează 2-6 săptămâni, putând fi reluată după o pauză de o lună.

Este opțiunea ideală pentru întreaga familie în vederea menținerii sănătății tractului urinar.

7. Renalex, U73, ceai la pungă

Renalex U73 este un amestec de plante vrac, ambalat la pungă, destinat celor care au litiază sau colici renale. Prepararea prin decoct asigură o extracție concentrată a principiilor active.

Ingrediente și formulă: Conține coada-calului, fenicul, mesteacăn, osul-iepurelui, troscot, iarbă neagră, leuștean, nalbă și mentă.

Conține coada-calului, fenicul, mesteacăn, osul-iepurelui, troscot, iarbă neagră, leuștean, nalbă și mentă. Mod de preparare și dozaj: O linguriță de amestec se fierbe 5 minute în 250 ml apă și se lasă la infuzat o oră. Copiii de 7-14 ani beau 2-3 căni pe zi, iar adulții 3-4 căni pe zi, între mese.

O linguriță de amestec se fierbe 5 minute în 250 ml apă și se lasă la infuzat o oră. Copiii de 7-14 ani beau 2-3 căni pe zi, iar adulții 3-4 căni pe zi, între mese. Durata curei: Cura recomandată durează 3 luni de zile.

Este indicat adulților care doresc un program de lungă durată și au timp pentru fierbere și infuzare.

Cum alegi și folosești corect ceaiurile și produsele pe bază de plante pentru disconfort urinar în 2026

Alegerea tratamentului naturist potrivit pornește de la stilul tău de viață și preferințele de administrare. Capsulele sunt soluția optimă pentru persoanele active, care călătoresc des și doresc o schemă rapidă. Ceaiurile sunt ideale dacă petreci timp acasă și vrei să îmbini proprietățile plantelor cu un consum crescut de lichide. Soluțiile în picături oferă flexibilitate și absorbție rapidă în cazul problemelor renale.

Respectarea vârstei minime și a momentului administrării garantează siguranța utilizării. Verifică prospectul pentru a afla dacă suplimentul se ia în timpul mesei, după masă sau între mese. Acest detaliu simplu protejează mucoasa gastrică și asigură absorbția optimă a substanțelor active.

Plănuiește durata curei și nu neglija pauzele recomandate. O cură de 7-10 zile oferă rezultate rapide în stările acute ușoare, în timp ce programele de 1-3 luni necesită mai multă rigurozitate. Notează-ți datele de început și pauză pentru a urmări corect evoluția.

Consumă o cantitate adecvată de apă pe parcursul zilei pentru a sprijini efectul dezinfectant al plantelor. Totuși, evitarea excesului de lichide este importantă dacă suferi de afecțiuni cardiace sau renale cronice.

Nu asocia mai multe produse fără recomandarea specialistului și oprește automedicația dacă apar simptome precum febră, frisoane, dureri lombare acute sau sânge în urină, adresându-te de urgență medicului.