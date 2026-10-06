Pe scurt: Vizitatorii pot vedea câinii de serviciu în acțiune și pot afla cum sunt pregătiți pentru misiuni alături de polițiști.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu va organiza Zilele Porților Deschise în două date distincte: 13 octombrie 2026 și 22 octombrie 2026, ambele cu începere de la ora 10.30.

Potrivit anunțului publicat pe Facebook, evenimentul se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de câini, fiind integrat în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Vizitatorii pot participa la demonstrații canine și activități educative

În cadrul celor două zile, vizitatorii vor avea ocazia să descopere universul câinilor de serviciu și să afle detalii despre modul în care aceștia sunt pregătiți pentru misiunile desfășurate alături de polițiști. Programul include activități demonstrative, momente de interacțiune cu exemplarele canine și prezentări menite să ofere o experiență educativă atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.

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Organizatorii subliniază că întâlnirea cu câinii de serviciu reprezintă pentru copii o oportunitate de a descoperi munca în echipă, disciplina, responsabilitatea și legătura specială dintre om și animal.

Evenimentul se va desfășura la sediul Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, iar accesul este deschis tuturor celor interesați să cunoască lumea fascinantă a câinilor de serviciu.

Un eveniment similar dedicat câinilor de serviciu a avut loc recent și în Parcul Sub Arini, unde Poliția Sibiu a organizat activități pentru copii și părinți.

Detalii despre această inițiativă pot fi găsite în articolul Câinii de serviciu, vedete duminică în Sub Arini: Poliția Sibiu îi așteaptă pe copii și părinți.