Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr revine sâmbătă, 10 octombrie (ora 11.00) pe ”Municipalul” din Sibiu, unde va întâlni pe Unirea Slobozia, formație retrogradată din Superliga.

După o absență de trei ani, CSC 1599 Șelimbăr revine sâmbătă, 10 octombrie, pe ”Municipal”, acolo unde va disputa jocurile de pe teren propriu care au mai rămas din acest an. Pentr chiria unui meci de Liga 2, „călăreții roșii” plătesc la Primăria Sibiu circa 2.500 euro.

Biletele pentru meciul Șelimbăr – Slobozia sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 20 lei bucata. Slobozia a retrogradat sezonul trecut din Superliga, după ce s-a luptat cu FC Hermannstadt pentru a prinde un loc de baraj.

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Au acces gratuit la meciurile ”călăreților roșii” de la Sibiu copiii cu vârsta de până la 14 ani, însoțiți de un adult, pensionarii și persoanele cu dizabilități. Aceștia își vor procura bilet de intrare cu valoare zero de la casa de bilete a stadionului.

După opt etape din Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 16, cu 6 puncte. Slobozia este e locul 19, cu 4 puncte, astfel că duelul de pe ”Municipal” este unul important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Tot pe arena din Parcul sub Arini își dispută mecurile de pe teren propriu și Inter Sibiu, care activează în Liga 3.