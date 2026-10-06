CSU Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciul de sâmbătă (ora 18.00) cu Dinamo București, primul din actualul sezon în Sala Transilvania.

Tichetele de acces la meciul CSU Sibiu – Dinamo București sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețurile de 25 lei (sectoarele și B) și 35 lei (Sectoarele C și D).

Copiii cu vârsta până la 6 ani au acces gratuit, dar fără a avea și loc asigurat. Copiii cu vârsta între 7 – 14 ani au reducere la bilete: 20 lei (sectoare Cși D) și 15 lei (sectoarele A și B).

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În prima etapă din Liga Națională de baschet, CSU Sibiu a cedat la Pitești, scor 86-90. Dinamo a câștigat detașat cu Rapid, 87-62, iar miercuri va juca în Spania, cu Girona.

Meciul CSU Sibiu – Dinamo se va disputa sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Transilvania.

Cum lucrările de renovare a Sălii Transilvania s-au amânat, CSU va juca tot la Sibiu cel puțin până la finalul acestui an. Există posibilitatea ca echipa lui Dan Fleșeriu să joace la Sibiu pe parcursul întregului sezon, iar în caz contrar se va muta la Cisnădie.

În cazul în care meciurile de pe teren propriu vor fi mutate din anul 2027 la Sala Polivalentă Măgura Cisnădie, toate abonamentele achiziționate vor fi transferate automat în sectoarele alocate.