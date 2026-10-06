Pe scurt: Vrei să știi cum poți salva o viață? Maratonul Resuscitării Sibiu oferă ateliere practice de prim ajutor, fără înscriere, direct în mall.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu organizează Maratonul Resuscitării Sibiu pe 17 octombrie, la Shopping City Sibiu.

Evenimentul se desfășoară între orele 11:00 și 21:00 și oferă ateliere practice gratuite de 20 de minute, unde oricine poate învăța manevrele de resuscitare de bază.

Potrivit ISU Sibiu, atelierele sunt susținute de medici, asistenți, paramedici și voluntari SMURD, iar participarea nu necesită înscriere prealabilă.

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Organizatorii încurajează sibienii să devină salvatori, nu doar spectatori, subliniind importanța intervenției rapide în situații de urgență.

Evenimentul face parte din campania de educație pentru primul ajutor și este susținut de SMURD, Salvamont Sibiu și UPU SMURD Sibiu. Detalii suplimentare pot fi găsite pe platforma sibiulsalveaza.ro.

Voluntarii SMURD Sibiu, care participă la organizarea atelierelor, sunt cunoscuți pentru implicarea lor atât în timpul zilei, cât și noaptea, după cum arată și un material recent despre activitatea lor.