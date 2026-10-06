Pe scurt: Echipa de dermatologie a SCJU Sibiu a adus experiența locală pe scena internațională, prezentând la Viena un subiect de actualitate pentru pacienții oncologici.

Clinica de Dermatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost prezentă la Congresul European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2026, desfășurat la Viena între 30 septembrie și 3 octombrie 2026.

Potrivit Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, evenimentul a reunit peste 20.000 de dermatologi din întreaga lume și a oferit un cadru amplu pentru prezentarea celor mai noi descoperiri din domeniul dermatologiei.

Reprezentanții Clinicii de Dermatologie a SCJU Sibiu la congres au fost Conf. Univ. Dr. Iancu Gabriela, medic șef al clinicii, și medicii rezidenți Dr. Surdu Anadelia și Dr. Pop Dariana. Aceștia au prezentat, sub forma unui poster științific, o temă de actualitate: necroliza epidermică toxică indusă de terapiile oncologice. Studiul a pus accent pe importanța recunoașterii precoce și a abordării terapeutice corecte a acestei afecțiuni, considerată amenințătoare de viață.

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Prezentarea a oferit echipei sibiene ocazia de a împărtăși experiența clinică acumulată și de a discuta cu specialiști internaționali despre provocările și soluțiile în gestionarea acestei complicații rare, dar grave, asociate tratamentelor oncologice.

Programul științific al congresului a inclus sesiuni plenare, prelegeri, workshopuri și prezentări de cazuri, abordând cele mai actuale teme din dermatologie. Participanții au avut ocazia să își actualizeze cunoștințele și să facă schimb de experiență cu experți din numeroase țări.

Potrivit reprezentanților SCJU Sibiu, participarea la un astfel de eveniment este o confirmare a valorii profesionale a echipei și a importanței educației continue, cercetării și colaborării în medicina modernă. Fiecare prezentare și fiecare dialog cu specialiști din alte centre medicale contribuie la îmbunătățirea îngrijirii pacienților din Sibiu.

Reprezentarea Sibiului la Viena vine în contextul în care tot mai mulți specialiști locali sunt invitați la manifestări științifice de prestigiu, așa cum s-a întâmplat recent și cu Chirurgul sibian Ciprian Tănăsescu.

Echipa Clinicii de Dermatologie a SCJU Sibiu a transmis că, dincolo de recunoașterea profesională, rămâne angajamentul față de pacienți și dorința de a transforma cunoașterea medicală în șanse reale pentru viață.